Wie das Radwegestopp-Chaos eine sinnvolle Reform ausbremst

Bei der Radwegeplanung lief in Berlin in den letzten Tagen einiges schief.

Berlin. In dieser Kolumne soll es um das landespolitische Aufregerthema der vergangenen Tage gehen. Oder auch wieder nicht, weil ich nicht beabsichtige, mich über das Für und Wider von Radwegen oder Radspuren auszulassen und auch die Frage ausklammere, ob und wenn Ja es in welchem Umfang angemessen ist, zugunsten von mehr Platz für Radfahrende Autoparkplätze oder Auto-Fahrspuren zu streichen.

Schon eher soll es um die amateurhafte Kommunikation der neuen Verkehrssenatorin Manja Schreiner gehen. Die mit Verwaltungsvorgängen wenig bewanderte Christdemokratin hat ja nun nach einigen Ansagen aus ihrem Haus an die zuständigen Bezirksämter verkündet, sie habe mit den missverständlichen Anordnungen zur Revision der Radwegeplanung eigentlich persönlich nichts zu tun. Dass da irgendwie eine Mail aus dem Ressort rausgerutscht sei, das erzählen CDU-Leute schon eine ganze Weile. Aber Schreiner hat seither auch nichts dafür getan, um Klarheit zu schaffen.

Eine Verwaltungsreform wäre wichtiger für Berlin als ein paar Radspuren oder Parkplätze

Aber wie gesagt, mir geht es hier nicht um die Sache selbst oder um die B-Note für eine Senats-Novizin, die mit einer sicherlich nicht einfachen Verwaltung ringt. Vielmehr muss man nach den Chaostagen um ein Projekt des neuen schwarz-roten Senats bangen, das bei allem Respekt noch wichtiger ist als ein paar womöglich dämliche Radwege an Berlins Straßen.

Eine „funktionierende Stadt“ hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) den Menschen versprochen. Als wesentliche Voraussetzung, um die Ämter besser und effizienter zu machen, gilt das Aus für Berlins gefürchtetes Behörden-Ping-Pong und eine klare Aufgabenverteilung zwischen Senatsverwaltungen und Bezirksämtern. Und natürlich sollte dieser Prozess auf Augenhöhe mit den Beteiligten, also den Bezirksstadträten und Bürgermeistern, gestartet werden, denn die müssen mitziehen.

Radwegestopp ist ein schlimmes Beispiel für Mikromanagement des Senats in Bezirken

Was wir aber in Sachen Radwege sehen, ist die politische Brechstange, ein Rückfall in Zeiten eines erratischen Eingreifens der Landes- in die kommunale Ebene: Mikromanagement für bezirkliche Nebenstraßen, wo eigentlich stadtweite Steuerung gefragt wäre. Genau das wäre nach übereinstimmender Meinung der Verwaltungsexperten die Rollenverteilung: Der Senat steuert und kümmert sich um die landesweiten Aufgaben, die Bezirke erfüllen eigenständig, was in ihren Sprengeln getan werden muss.

Natürlich darf eine CDU-Verkehrssenatorin eine andere Verkehrspolitik machen als ihre grüne Vorgängerin. Dafür wurde sie gewählt. Aber ebenso dürfen Grünen-Politiker in ihren Bezirken weiter grüne Politik machen, auch dafür haben sie in der Innenstadt ein starkes Votum erhalten. Und die Frage stellt sich tatsächlich, ob eine Senatorin einfach so Projekte anhalten darf, die durch das Haushaltsgesetz des Abgeordnetenhauses quasi genehmigt wurden.

Welche Planer sollen eigentlich die Projekte überprüfen, die sie selber entwickelt haben?

Unklar ist zudem, welche Planer denn nun eigentlich die Werke ihrer Kolleginnen und Kollegen zerpflücken sollen. Gibt es da eine stille Reserve von Experten im Verkehrsressort, von denen wir noch nichts wussten? Oder sollen wirklich die bisher beteiligten Planer ihre bisherigen Konzepte in die Tonne treten? All das hätten wir gerne von einer Regierung gewusst, die sich zwar die große Gemeinsamkeit in der Stadt auf die Fahnen geschrieben hat, zum politisch bisher brisantesten Vorstoß aus dem Wegner-Senat aber eine echte Kommunikation verweigert.

Weil sämtliche Bezirksbürgermeister, auch der Senats-Koalitionsparteien CDU und SPD, zudem über zu wenig Geld beklagen, das sie vom Land bekommen sollen, ist völlig rätselhaft, wie der große Wurf für Berliner Verwaltung zeitnah gelingen soll. Die Grünen in den Bezirken dürften wegen der Radwege-Nummer jedenfalls kaum Neigung verspüren, mit dem Senat über die Aufgabenverteilung zu verhandeln. Und auch ihre CDU- und SPD-Kollegen fühlen sich gerade vom Senat schlecht behandelt, weil der sie zu Einsparungen beim Personal und den freiwilligen, also politisch gestaltbaren Leistungen zwingt. Wie in dieser Gemengelage Berlins Verwaltung leistungsfähiger werden soll, steht in den Sternen.