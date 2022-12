Ukraine-Krieg: So können Sie Pankows neuer Partnerstadt helfen

Spendenaufruf Ukraine: So können Sie Pankows neuer Partnerstadt helfen

Soforthilfe im Ukraine-Krieg: Der Berliner Bezirk Pankow will Transporte von Generatoren, Medizin und Ersatzteilen nach Riwne unterstützen. Hier ein Bild von einer Hilfslieferung in Posad-Pokrovske bei Cherson.

Städtepartnerschaft mit Riwne startet mit Spenden: So funktioniert die neue Soforthilfe. Pankows Bürgermeister will in Ukraine reisen.