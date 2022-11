Pankower „Trümmer-Schule“ wird für 40 Millionen Euro saniert

800 Kinder des maroden Gymnasiums am Europasportpark erzwingen von Giffey ein Sofortprogramm. Los geht's schon in den Weihnachtsferien.

Berlin. Mit wochenlangen Protesten und einem angedrohten Homeschooling haben Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Europasportpark die Sanierung ihres Hauses erzwungen. Nach einer Krisenkonferenz mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag steht fest: Die komplette Sanierung ist bewilligt und soll dank einer außerplanmäßigen Investition von 40 Millionen Euro gelingen – allerdings erst ab 2024.

Um 800 Kindern das Lernen in dem völlig maroden DDR-Typenbau in Prenzlauer Berg zu erleichtern, greifen bis dahin mehrere vorgezogene Maßnahmen. Ab 2023 sollen die Klassen 11 und 12 in einem Ausweichgebäude an der Landsberger Allee unterrichtet werden, wie Giffey den Kindern nach der Krisensitzung vor dem Roten Rathaus verkündete.

"Dickes B" umgetextet: Demonstration für die Sanierung des Gymnasiums am Europasportpark Pankow @morgenpost pic.twitter.com/ZQUnnE2tes — Thomas Schubert (@PankowPanorama) November 11, 2022

Schon in den Weihnachtsferien lassen der Senat und das Bezirksamt Pankow Tischlerarbeiten an Fenstern vornehmen, von denen mehrere Hundert stark beschädigt sind und herauszustürzen drohen. Auch Malerarbeiten in den Eingangsbereichen und eine Grundreinigung bis hin zu den Jalousien gehören zum Sofortprogramm über Weihnachten.

Anfang 2024 soll das Gymnasium am Europasportpark dann für die große Sanierung schließen und in ein Umspannwerk im Pankower Stadtteil Wilhelmsruh umziehen. Giffey betonte, dass für die außerplanmäßige Sanierung der stark beschädigten Pankower Schule kein anderes Sanierungsprojekt in Berlin zurückgestellt wird.

„Eure Schule kommt auf der Dringlichkeitsliste für Schulsanierungen nicht auf Platz 1, ihr kommt auf Platz 0“, beschrieb Giffey die besondere Lösung. Möglich wurde dieses Friedensangebot an die demonstrierenden Schüler dank Freigabe des Geldes durch die Senatsfinanzverwaltung. Und dank Vorarbeiten im Bezirksamt Pankow. Dort hatte Schulstadträtin Dominique Krössin (Linke) beide Ausweichstandorte im Schnellverfahren prüfen lassen. „Wir würden euch nirgend hinschicken, wo es euch nicht gefällt“, versprach Krössin nach der Krisensitzung mit Giffey und Schulstadträtin Astrid Busse (SPD) den versammelten Kindern am Roten Rathaus. „Vielleicht werdet ihr gar nicht mehr weg wollen.“

