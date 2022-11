Gymnasium in Pankow nimmt Präsenzunterricht wieder auf

Unterricht startet an „Trümmer-Schule“ in Pankow wieder in Präsenz. Wie es weitergeht entscheidet sich am 11. November.

Konnten trotz Mängeln an der Schule nach den Ferien wieder in den Präsenzbetrieb starten: Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Europasportpark in Pankow (Archivbild).

Berlin. Aufatmen bei Schülern und Eltern des Gymnasiums am Europasportpark (GESP) in Pankow: Die Schule in Berlin ist Anfang der Woche problemlos in den angekündigten Präsenzbetrieb zurückgekehrt. Ob der Unterricht in den Räumen der mängelbelasteten Schule möglich sein würde, darüber hatte bis zum Überraschungsbesuch von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag Unklarheit geherrscht.

„Meine Tochter kam zufrieden aus der Schule zurück“, sagt Gesamtelternvertreter André Mors. Sie und seiner Beobachtung nach auch viele Mitschülerinnen und Mitschüler seien froh, nicht mehr wie zu Corona-Zeiten ins Homeschooling zu müssen. Im GESP funktioniere die Klassengemeinschaft, gleichzeitig werden die Eltern entlastet, die nicht erneut für adäquate Lernbedingungen in den eigenen vier Wänden sorgen müssen.

„Trümmer-Schule“ von Pankow hat weiter Mängel

Das heißt jedoch nicht, dass die Schule nach Reparatur der dringendsten Schäden nun praktisch mängelfrei sei. „Die Schüler kennen es teilweise gar nicht anders“, so Mors. Gelüftet werde zum Beispiel in Verbindung mit geöffneten Klassenraumtüren. „Einige Kinder sitzen deswegen im Zug, während bei anderen kaum ein Luftaustausch stattfindet.“

Dass das Gymnasium in Pankow weitergehende Mängel hat, ist dabei auch der Bauaufsicht des Bezirks klar. „Der augenscheinlich insgesamt marode Zustand des Schulgebäudes ist unstrittig. Eine konkrete Gefährdung durch Fenster, die eine sofortige Schließung der Schule oder von Teilbereichen zur Folge hätte, konnte am Tag der Besichtigung nicht festgestellt werden“, zitiert die Schulleitung einen Bericht der Behörde auf ihrer Homepage.

Durch Reparaturen in den Ferien sind laut Direktorin Katrin Schäffer mindestens zwei Fenster pro Klassenraum sicher zu öffnen, sodass immerhin ein Querlüften möglich ist. Das Gesundheitsamt sei gebeten worden, eine Einschätzung dieser Situation anzugeben. „Die Antwort steht noch aus“, so die Schule.

Beim Besuch von Berlins Regierender Bürgermeisterin in Pankow hätten sowohl der Bezirk als auch das GESP deutlich gemacht, dass die Schule dringend eine verlässliche Perspektive für die kommenden Jahre benötige. „Frau Giffey hat ihre Unterstützung zugesagt“, so Direktorin Schäffer.

Spitzengespräch mit Giffey am Freitag im Roten Rathaus

Wegen des dort für diesen Freitag um 13 Uhr angesetzten Spitzengesprächs will sie darauf hinwirken, eine von den Eltern für denselben Tage geplante Demo vor dem Roten Rathaus vorerst auszusetzen. Darüber berät die Elternvertretung am Dienstagabend. Teilnehmen sollen neben Giffey auch Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne), Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD), Bezirksamt und Schulgemeinschaft im Roten Rathaus.

Ob die Mütter und Väter diesem Wunsch nachkommen, ist zur Stunde noch unklar. Schließlich kämpfen die Eltern schon seit Jahren mit den Zuständen, so Mors. „Wir können den Verweis auf unterschiedliche Zuständigkeiten nicht mehr hören“, sagt er und beklagt ein Pingpong zwischen Bezirk und Senat.

