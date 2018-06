Mordfall Melanie Rehberger ist Thema bei „Aktenzeichen XY“

Der Mord an Melanie Rehberger aus Pankow ist noch immer ungelöst. Eine in der Nähe des Tatorts gefundene Kappe könnte auf die Spur des Täters führen

Vor zwei Wochen fanden Spaziergänger an einem Bahndamm an der Dolomitenstraße in Pankow die Leiche einer jungen Frau. Die Social-Media-Managerin Melanie Rehberger wurde offenbar ermordet, als sie sich einen Kaffee holen wollte. Trotz 185 Hinweisen, die bis zum Sonntag bei der Polizei eingingen, hat die Mordkommission noch keine heiße Spur. Klar ist nur, dass die 30 Jahre alte Frau durch "Gewalt gegen den Hals" zu Tode gekommen ist.

Am Mittwoch, 13. Juni, bitten die Ermittler nun erneut die Öffentlichkeit um sachdienliche Himweise. Der Mordfall ist dann Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF (20.15 Uhr). Die Kripo zeigt eine in der Nähe des Tatorts gefundene Kappe des mutmaßlichen Täters und bitter um weitere Hinweise.

Brutaler Raubüberfall und "Cold Case" aus Berlin

Auch zwei weitere Fälle aus Berlin werden am Mittwoch in der Sendung behandelt. Zum einen geht es um einen brutalen Raubüberfall auf einen Kiosk in Wedding am 5. April dieses Jahres. Die Tatverdächtigen waren mit einem Beil und einer Pistole bewaffnet und wurden von einer Videokamera gefilmt. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Identität der Männer.

Bei einem weiteren Fall aus Berlin handelt es sich um einen sogenannten "Cold Case", also einen Fall, der schon mehrere Jahre zurückliegt, von den Ermittlern aber noch nicht gelöst werden konnte. Die Kneipenbesitzerin Karin Rieck, Inhaberin von "Karins Atelier" am Kurfürstendamm, war im Oktober 1992 mit einem Kopfschuss getötet worden. Ihr Lebensgefährte fand Karin Riecks Leiche im Schlafzimmer ihrer Wohnung.

Vermutlich hatte Karin Rieck ihrem Mörder die Tür geöffnet. Die Tatwaffe (Walther Modell P 38) wurde bei zwei Einbrüchen verwendet. Die Polizei glaubt, dass die Einbrecher die Waffe weitergegeben haben.

