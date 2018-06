Mord an Melanie Rehberger: Polizei erhält 185 Hinweise

Berlin. Nach zwei Tötungsdelikten in Berlin von Ende Mai sind bei den Ermittlern insgesamt fast 200 Hinweise eingegangen. 185 davon beziehen sich auf den Fall der 30-jährigen Melanie Rehberger, deren Leiche am 27. Mai an einer Pankower Bahnanlage gefunden worden war. Das sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Die Ermittler hatten unter anderem Fotos von einer Mütze veröffentlicht, die der Täter getragen haben soll.

Zehn Hinweise aus der Bevölkerung gingen zum Fall des Wirtes ein, der am 26. Mai in Spandau getötet worden war. Dabei wird ein Raubmord vermutet. "Die Kollegen gehen jedem Hinweis nach", hieß es bei der Polizei. Zwischen den Fällen wurde kein Zusammenhang angenommen. Verdächtige wurden noch nicht gefasst.

