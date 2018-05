Mordfall Melanie Rehberger - Polizei bittet um Mithilfe

Am Sonntag wurde die 30-Jährige tot in Pankow an einer S-Bahn-Trasse gefunden. Die Ermittler suchen nach Zeugen und Hinweisen.

Im Fall der getöteten Melanie Rehberger bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichte dazu den vollen Namen und ein Foto des Opfers. Wie berichtet, war die 30-Jährige am vergangenen Sonntag tot an der S-Bahn-Trasse parallel zur Dolomitenstraße in Pankow gefunden worden. Laut Polizei sei aufgrund der Gesamtumstände von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Tat sei aller Wahrscheinlichkeit nach am Freitag, 25. Mai, zwischen 16 und 19 Uhr verübt worden. Das Opfer trug zur Tatzeit das abgebildete Kleid sowie Flip-Flops. Sie habe sich offenbar länger an dem begrünten Hang an der Trasse aufgehalten.

Melanie Rehberger wurde am 25. Mai tot an einer S-Bahn-Trasse in Pankow gefunden

Foto: Polizei Berlin

Die Ermittler der 5. Mordkommission fragen:

Wer hat Melanie Rehberger am Freitag, den 25. Mai 2018 in den Nachmittagsstunden im Bereich der Dolomitenstraße/Esplanade beziehungsweise an der S-Bahntrasse gesehen?

Wer kann Angaben zu möglichen Begleitern von Melanie Rehberger zu diesem Zeitpunkt machen?

Aus dem Februar 2018 liegt aus dem Bereich Dolomitenstraße eine Strafanzeige im Zusammenhang mit einem Exhibitionisten vor. Gibt es Personen, die im zurückliegenden Zeitraum ebenfalls Wahrnehmungen in dieser Richtung gemacht haben, dies jedoch bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben?

Der Täter hat diese Mütze bei der Tat verloren.

Foto: Polizei Berlin

Der Täter hat bei der Tat nachweislich die hier abgebildete Mütze verloren. Wer kennt Personen, die bis zum 25. Mai 2018 im Besitz einer solchen Mütze waren?

Der Täter verlor nachweislich diese Mütze bei der Tat

Foto: Polizei Berlin

Anhand der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass der Täter im Zuge der Tat Kratzspuren an den Armen, am ehesten im Bereich der Unterarme, davongetragen hat. Wer kann Hinweise auf Personen geben, die seit dem 25. Mai 2018 über solche Verletzungen verfügen?

Hinweise nimmt die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Melanie Rehberger trug am Tattag dieses Kleid

Foto: Polizei Berlin / Polizei Beriln

