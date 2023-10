Weddinger Mietergemeinschaft lädt zum Austausch ein

Bewohner vor ihrem Haus in der Seestraße 110 in Berlin-Wedding: Sie fürchten, der Eigentümerwechsel könnte sie früher oder später aus dem Haus verdrängen.

Berlin. Am Verkauf ihres Hauses in der Seestraße 110 in Berlin-Wedding ist nicht mehr zu rütteln. Trotz ihres Einsatzes konnte die Mietergemeinschaft um Christoph Mayer das nicht verhindern. Der Bezirk Mitte hat es als für nicht möglich erklärt, das Haus mithilfe des Vorkaufsrechts vor dem Verkauf an einen Privatinvestor zu übernehmen. Lange hatten die Mieterinnen und Mieter dafür gekämpft, wie die Berliner Morgenpost berichtete. Nun wollen die Bewohner von ihren Erfahrungen berichten und laden deshalb am 2. November zu einem Informationsabend ins Café „Kralle“ in Wedding (20 Uhr) ein.

Das Treffen dient dazu, sich über die vergangenen zehn Monate auszutauschen und erneut auf den Fall aufmerksam zu machen. „Wir wollen noch mal analysieren, was genau geschehen ist“, sagt Christoph Mayer. Man wolle aber auch einen Ausblick darauf geben, was die Mieter nun erwartet. Viele Fragen müssten zwar noch offenbleiben. Denn noch seien die Bewohner nicht offiziell über den Eigentümerwechsel informiert worden. Inzwischen ließen sich die Mieter auch rechtlich beraten, sagt Mayer.

Seestraße 110: Mieter befürchten steigende Mieten

Das Haus in der Seestraße 110 in Wedding wurde verkauft.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Eingeladen sei jeder, der selbst durch einen Weiterverkauf betroffen ist, Mieter der Seestraße 110 und Interessierte. „Wir freuen uns, wenn viele Menschen kommen“, sagt Christoph Mayer.

Der Bezirk habe es ablehnen müssen, das Vorkaufsrecht für die Seestraße 110 anzuwenden, wie Mittes Baustadtrat gegenüber der Berliner Morgenpost erklärte. Der Grund: Das Haus sei trotz seiner vielen Mängel in einem Zustand, bei dem sich das Vorkaufsrecht nicht anwenden lasse. Ab wann ein Haus die Kriterien erfülle, ist dabei nicht genau klar. In der Weichselstraße 52 in Neukölln übernahm der Bezirk erst kurz, bevor der Fall aus Wedding bekannt geworden war, erfolgreich ein Haus mittels Vorkaufsrecht.

Das hätten sich die Mieter im Stadtteil Wedding deshalb ebenfalls gewünscht, weil sie trotz des im Kiez geltenden Milieuschutzgebietes befürchten, der neue Eigentümer könnte das Haus so sanieren, dass die Mieten für die Bewohner drastisch in die Höhe schnellen. Der neue Eigentümer Ronny Pifko äußerte sich auf eine kürzliche Nachfrage nicht zu seinen Plänen mit dem Haus.

