Demonstranten ziehen Trojanisches Pferd vor das Rote Rathaus

Berlin. Mitglieder der Initiative „100% Tempelhofer Feld“ haben am Dienstagmorgen ein hölzernes Trojanisches Pferd vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte errichtet. Zusammen mit etwa 50 Demonstranten und Demonstrantinnen kritisierten sie so die vom Berliner Senat geplante Änderung des Tempelhofer Feld-Gesetzes. Die schwarz-rote Koalition will mit der Anpassung ermöglichen, mobile Bauten auf Teilen des Tempelhofer Feldes errichten zu dürfen.

Die Initiative sieht in der Gesetzesänderung jedoch den Versuch, eine Bebauung des Feldes mit Wohnungen und sogar den Verkauf von Teilen davon zu ermöglichen. „Das ist wie Baurecht durch die Hintertür“, sagte Michael Schneidewind von „100% Tempelhofer Feld“ am Dienstag. Das Trojanische Pferd symbolisierte, wie in der griechischen Mythologie, aus der es stammt, eine List. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen solle das 2014 durch einen Volksentscheid entstandene Tempelhofer Feld-Gesetz, das die Freihaltung des Feldes regelt, aufgeweicht werden, so der Vorwurf an den Berliner Senat.

