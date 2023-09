Promis in der Mercedes-Benz-Arena: Wer da war und noch kommt

Auch Popikone Cher wählte 2019 die Merceds-Benz-Arena für den Start ihrer „Here we go again tour“.

Berlin. Seit 15 Jahren gibt es die Arena am Ufer der Spree in Friedrichshain. Ihren Namen verdankt sie dem, der am besten zahlt: Nach der Telefónica Germany beziehungsweise O2 ist das seit 2015 der Sponsor Mercedes Benz. Mindestens noch bis 2035 – so lange läuft der Vertrag mit dem Automobilbauer – sollen die Berliner die prominent gelegene Mehrzweckhalle also „Mercedes-Benz-Arena“ nennen – und tun es auch. Wesentlich häufiger als der Name wechseln die Prominenten, die dort ein- und ausgehen. Popstars, Politiker, Profisportler – fas alles mit Rang und Namen war schon einmal in dem runden Bau.

Adele, KISS, Barack Obama: Promis in der Mercedes Benz Arena

Angefangen bei A wie Aerosmith und Adele, B wie Billy Eilish und Billy Idol, J wie Justin Bieber, K wie KISS und am Ende Z wie Zucchero – die Liste ist schier endlos. Erst in diesem Jahr hielt der ehemalige US-Präsident Barack Obama einen wegen seiner hohen Eintrittspreise kritisch diskutierten Vortrag in der Mercedes Benz Arena.

Schon oft war die Mercedes-Benz-Arena Bühne für Shows der Superlative. Hier vielleicht nicht auf Anhieb zu erkennen: Weltstar Katy Perry bei ihrer „Witness“-Tour im Jahr 2018.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Kontrovers wurden aus anderem Gründen auch einige Auftritte von Musikern aufgenommen, sodass die Mercedes Benz Arena immer wieder Schauplatz politischer Demonstrationen wurde. So etwa bei Arcade Fire und dem Comedian Luke Mockridge, denen jeweils Sexismus und sexualisierte Gewalt vorgeworfen wurden.

Diese Promis kommen bald in die Mercedes Benz Arena

Bei der Eröffnung der Arena vor 15 Jahren spielten übrigens Metallica, Herbert Grönemeyer und Coldplay Konzerte. Und die Berliner Eisbären gewannen ihr Eröffnungsspiel in ihrer neuen Heimspielarena mit 11:0. Der deutsche Rekordmeister, der auch 2022 wieder den Titel holte, spielt damit seit 2008 in Deutschlands zweitgrößtem Eishockey-Stadion.

Seit 15 Jahren jubeln Eishockey-Fans in der Mercedes-Benz-Arena. Sie ist das Heimatstadion des Rekordmeisters Eisbären Berlin.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Auch in Zukunft wird die Promi-Dichte in der Mercedes Benz Arena nicht abnehmen. Noch in diesem Jahr werden dort Blink-182, der weltberühmte kanadische Zirkus Cirque du Soleil und Madonna mit Shows erwartet.

Mehr Promis in der Mercedes-Benz-Arena:

Helene Fischer: Akrobatik, Schlager und große Show in Benz-Arena

Roger Waters:Polizei Berlin ermittelt wegen Nazi-Uniform nach Konzert in Berlin

Scorpions:Unfall mit Todesfolge überschattet Konzert