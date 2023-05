Schlimmer Unfall überschattet Scorpions-Konzert in Berlin

Unmittelbar nach dem Konzert der Scorpions in der Mercedes-Benz Arena in Berlin wurde ein Mann von einem Bus der BVG erfasst.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach dem Unfall im Anschluss an das Scorpions-Konzert in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Berlin. Nach einem Konzert der Band Scorpions in der Mercedes-Benz Arena in Berlin ist am Dienstagabend ein Mann von einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Weitere Details seien noch nicht bekannt. Vor Ort hieß es, der Mann sei lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete gegen 23.10 Uhr nach Ende des Konzerts unmittelbar vor dem Veranstaltungsort, als der Fußgänger die Tamara-Danz-Straße überqueren wollte. Der Mann wurde vor Ort von Ersthelfern, unter anderem einer Sanitäterin der Berliner Polizei, erstversorgt.

Unfall nach Scorpions-Konzert in Berlin: Fußgänger erleidet schwerste Kopfverletzungen

Ein Notarzt und ein Notfallsanitäter stabilisierten den Schwerverletzten und transportiertem diesen mit einem Polytrauma und schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Fotos vom Unfallort zeigen etliche Einsatzkräfte an der Tamara-Danz-Straße, auch ein auf der Straße stehender Bus der Linie 300 ist auf den Bildern zu sehen.

Die Band Scorpions gastierte am Dienstagabend im Rahmen ihrer "Rock Believer"-Tour in Berlin. Lesen Sie auch: Wie die Scorpions ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen