Blink-182 live in Berlin: Setlist, Vorband – alle Infos

Die US-Punkband tritt 2023 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Alle Infos zu Tickets, Setlist und Vorband erhalten Sie hier.

Berlin. Die großen Zeiten von Blink-182 sind schon ein Weilchen her: Kurz vor der Jahrtausendwende eroberte die Band aus dem kalifornischen San Diego die weltweiten Charts mit ihren Songs „All the Small Things“ und „What’s My Age Again?“. Markenzeichen der Band: wohl kalkulierte Obszönitäten und ein gewisser Hang zum Exhibitionismus.

Dass Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker auf ihrer aktuellen Welt-Tour die Hosen runterlassen, ist nicht überliefert. Bilder der Auftritte zeigen ein grell-buntes Spektakel mit Pyro-Effekten und Konfetti-Regen. Höhepunkt der Inszenierung: Das Podest von Drummer Travis Barker wird zum Ende der Show einige Meter emporgehoben. So viel Aufmerksamkeit wird einem Schlagzeuger selten zuteil.

Am 16. September spielen die Kalifornier in der Mercedes-Benz Arena in Berlin-Friedrichshain.

Blink-182-Drummer Travis Barker.

Foto: picture alliance / Captital Pictures | MPI04

Gibt es noch Tickets für die das Konzert von Blink-182 in Berlin?

Tickets für das Konzert sind aktuell nur begrenzt verfügbar, etwa in der Kategorie „Sitzplatz“ für 98,25 Euro oder in hochpreisigen Kategorien als „Premium Seats“ für 199 Euro. Auch bei Portalen wie kleinanzeigen.de gibt es noch Tickets.

Lesen Sie auch: Promis in der Mercedes-Benz-Arena: Wer da war und noch kommt

Wo treten Blink-182 in Berlin auf?

Blink-182 treten in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auf.

Wann ist Einlass? Wann startet das Konzert?

Der Einlass startet am Samstag (16. September 2023) um 18 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Wie sieht die Setlist bei Blink-182 auf ihrer aktuellen Tour aus? Welche Songs spielt die Band?

Blink-182 bei einem Konzert ihrer aktuellen Welt-Tour.

Foto: picture alliance / Captital Pictures | MPI04

Natürlich kann die Band bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Blink-182 im Juli bei einem Konzert in Florida im Rahmen ihrer aktuellen Welt-Tournee:

Anthem Part The Rock Show Family Reunion Man Overboard Feeling This Reckless Abandon Violence Up All Night Dysentery Gary Dumpweed EDGING Aliens Exist Cynical Happy Holidays, You Bastard Stay Together for the Kids Always Down Bored to Death I Miss You Adam's Song Ghost on the Dance Floor What's My Age Again? First Date All the Small Things Dammit

Gibt es eine Vorband?

Ja, begleitet werden Blink-182 bei ihrem Konzert in Berlin von der kalifornischen Pop-Punk-Band The Story So Far.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Blink-182 live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 16. September 2023, Einlass gegen 18 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.