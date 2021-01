CDU attackiert Geisel: Brandschutzmängel in der „Rigaer 94“

In der Affäre um Brandschutzmängel in dem von Linksmilitanten bewohnten Haus in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain hat die CDU Innensenator Andreas Geisel (SPD) vorgeworfen, die Probleme verschleppt zu haben. „Viereinhalb Jahre haben Sie nichts in dem Bereich Rigaer Straße bewegen können“, sagte der CDU-Abgeordnete Kurt Wansner am Montag im Innenausschuss. Anwohner und Geschäftsleute müssten den „Terror der Besetzer aus der Rigaer Straße“ miterleben. An Polizisten würden „Mordversuche“ verübt. „Sie reagieren darauf nicht im Ansatz“, sagte Wansner.

Hintergrund der Vorwürfe sind die Berichte über diverse Brandschutzmängel in dem linken Szene-Objekt. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, und Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (beide Grüne) waren durch die Polizei bereits im Februar 2016 darüber informiert worden. Schmidt hatte den Mitarbeitern der ihm unterstehenden Bauaufsicht jedoch zunächst untersagt, die Eigentümergesellschaft zur Beseitigung der Mängel aufzufordern.

Im Herbst 2020 forderte Schmidt dann die Bewohner auf, ein Brandschutzgutachten erstellen zu lassen. Dieses entsprach jedoch nicht den Anforderungen. Im Dezember forderte Schmidt daraufhin dann doch die Eigentümergesellschaft dazu auf. Die Polizei lehnte den dafür angeforderten Polizeischutz jedoch aus juristischen Gründen ab.

Bezirk sollte Gutachten selbst erstellen lassen

Die Innenverwaltung forderte wegen der verfahrenen Lage am Freitag vergangener Woche dann den Bezirk auf, dieses zur Feststellung der Mängel nötige Gutachten selbst erstellen zu lassen. Wansner bezeichnete dies als „Aktionismus“. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hatte bereits am Wochenende kritisiert, dass die Polizei der Eigentümergesellschaft, der britischen Lafone Investments, keinen Schutz bieten wolle und lastete dies Geisel an. „Rechtswidrig“ sei es auch, dass nun der Bezirk das Gutachten erstellen solle. Die Aufforderung der Innenverwaltung ignoriere das Eigentumsrecht, behauptete Dregger. „Der Innensenator betreibt hier Obstruktion bei der Lösung des Problems. Nicht das Bezirksamt ist jetzt das Problem, sondern der Innensenator.“

Geisel verteidigte sein Vorgehen. Der im Namen der Eigentümergesellschaft auftretende Rechtsanwalt habe in drei Prozessen nicht seine Vertretungsbevollmächtigung darlegen können. Daher habe die Polizei auch seinem Ersuchen nach Polizeischutz nicht stattgeben können. „Im Rechtsstaat ist es so, dass wir selbstverständlich Schutz und Hilfe bieten, für jemanden der nachweisen kann, dass er vertretungsberechtigt ist“, sagte Geisel.

Geisel: "Jede reichterliche Anordnung vollstreckt"

Um Ansprüche bestreiten zu können, brauche die Eigentümergesellschaft zudem einen Titel. Dieser müsse auf zivilrechtlichem Wege durchgesetzt werden. Ein solcher Titel liege der Eigentümergesellschaft aber nicht vor. Den Vorwurf, in der Rigaer Straße nicht tätig geworden zu sein, wies Geisel zurück. Die Polizei habe in dem Gebäude bereits mehrere Einsätze durchgeführt. „Ich halte hier noch mal fest, dass jede richterliche Anordnung vollstreckt wurde“, saget Geisel.

Der für die Lafone Investments agierende Rechtsanwalt, Alexander von Aretin, hatte dagegen bereits zuvor auf ein ausführliches Rechtsgutachten verwiesen, das die Vertretungsvollmacht begründe. Im Fall des Brandschutzgutachtens gehe es nicht um die Verfolgung privater Ansprüche der Eigentümergesellschaft. Es gehe vielmehr darum, die öffentlich-rechtliche Anordnung des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg umzusetzen. Das Bezirksamt hatte der Eigentümergesellschaft für den Fall der Missachtung ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro angedroht. Ohne Polizeischutz könne man die Anordnung angesichts der Gewaltbereitschaft der linksextremen Bewohner der „Rigaer 94“ aber nicht umsetzen.

Das Bezirksamt hat nun bis zum 5. Februar Zeit, um zu der Aufforderung der Innenverwaltung zur Erstellung eines Brandschutzgutachtens Stellung zu nehmen. Die Aufforderung ist rechtlich nicht bindend. Dafür müsste es zunächst einen Beschluss des gesamten Senates geben. Ob ein solcher Beschluss vorbereitet werde, sagte Geisel am Montag nicht.

