Räumung der Liebig 34 kostete mehr als eine Million Euro

Polizisten bei der Räumung des Hauses Liebigstraße 34 in Friedrichshain.

Berlin. Der Polizeieinsatz zur Räumung des linksradikalen Szene-Objekts in der Liebigstraße 34 in Friedrichshain am 9. Oktober dieses Jahres kostete den Berliner Steuerzahler weit mehr als eine Million Euro. Allein für die Unterbringung und Verpflegung der unterstützenden Polizeibeamten aus anderen Bundesländern musste das Land Berlin rund 990.000 Euro aufbringen. Das teilte die Senatsverwaltung für Inneres den Mitgliedern des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses mit. Die Mitteilung liegt der Berliner Morgenpost und weiteren Medien vor.

Die Gesamtkosten belaufen sich indes auf einen deutlich höheren Betrag. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung werden die Bundesländer dem Land Berlin nämlich auch noch die Kosten für den Einsatz ihrer Dienstkräfte in Rechnung stellen. Laut Innenverwaltung liegen diese Abrechnungen aber noch nicht vor.

Hinzugerechnet werden müssten die Kosten, die für den Einsatz der Berliner Beamten entstanden sind. Diese kalkulatorischen Kosten werden in Berlin allerdings grundsätzlich nicht gesondert ausgewiesen, weil sie ohnehin durch den Gesamthaushalt gedeckt sind.

Linksextreme können nicht zur Kasse gebeten werden

Der Einzelabgeordnete Marcel Luthe forderte die Kosten „nach dem Verursacherprinzip“ anteilig auf die damaligen illegalen Bewohner der Liebigstraße 34 umzulegen. Die Innenverwaltung erteilte der Forderung allerdings bereits eine Absage. Störern die Kosten für Einsätze aufzuerlegen, sei nach dem in Berlin geltenden Recht nicht möglich, schrieb Innen-Staatssekretär Torsten Akmann in der Mitteilung an die Mitglieder des Innenausschusses.

Ein Polizeihund springt am Tag der Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" an einem Demonstranten hoch. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten stehen in einer Kette zusammen und protestieren gegen die Räumung des Hauses an der Liebigstraße. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Polizisten versuchen, die Demonstranten zurückzuhalten. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Ein Plakat mit der Aufschrift „L34 bleibt!“ Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



Demonstranten stehen den Polizisten gegenüber. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Ein Demonstrant hinter zwei Beamten. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Über eine Leiter verlassen Personen das Haus. Foto: Peise

Polizisten vor dem zu räumenden Haus an der Liebigstraße. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Polizei setzte auch schweres Gerät ein. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



Polizisten verschaffen sich Zutritt. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Über ein Fenster gelangten di Beamten in das besetzte Haus. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Die Beamten hatten sich schon in der Nacht vor dem Haus positioniert. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Schweres Gerät vor dem Haus an der Liebigstraße 34 Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Das Haus "Liebig 34" galt als Symbol der linken Szene in Berlin. Foto: Omer Messinger / Getty Images



Polizisten nehmen eine Person an der Liebigstraße fest. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Die Polizei setzte auch Spezialkräfte ein, die sich auf Dächern im Umkreis des Hauses positioniert hatten. Foto: Klar / FUNKE Foto Services

Am Abend versammeln sich mehrere hundert Demonstranten am Monbijoupark zu einer angekündigten Demonstration. Foto: Thomas Peise

Die Polizei bezieht Stellung. Foto: Thomas Peise

1900 Kräfte sind im Einsatz. Foto: Thomas Peise



Nach vereinzelten Flaschenwürfen und Pyrotechnik wird der Demonstrationszug zwischenzeitlich gestoppt. Foto: Thomas Peise



Das Haus Liebigstraße 34 galt neben dem benachbarten und noch bewohnten Haus in der Rigaer Straße 94 als eines der wichtigsten Zentren der besonders gewalttätigen sogenannten „Anarcho-Szene“. Die Bewohner gaben das Objekt als „anarcha-queer-feministisches“ Hausprojekt aus. Anwohner beklagten, von den Linksradikalen bedroht und drangsaliert worden zu sein. Polizisten wurden regelmäßig Opfer tätlicher Übergriffe.

Der Hausbesitzer erwirkte gegen die illegal in dem Haus lebenden Bewohner schließlich einen Räumungstitel. Am 9. Oktober vollstreckte ein Gerichtsvollzieher den Titel. Die Polizei leistete Amtshilfe und sicherte die Räumung mit einem massiven Polizeieinsatz im Umfeld des Hauses ab.

