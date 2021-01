Bezirk soll Brandschutz in „Rigaer 94“ sicherstellen

Berlin. Die Fotos zeigen eine Falltür, die Menschen unter sich begraben könnte. Sie zeigen mit Stahl gesicherte Tore, die Rettungskräften den Zugang versperren würden. Sie zeigen Dutzende von Autoreifen in einem Innenhof, die bei einem Feuer als Brandbeschleuniger wirken würden. Aufgenommen wurden die Bilder nicht in irgendeiner Ruine, sondern in einem Altbau in Friedrichshain: dem von Linksmilitanten okkupierten Haus an der Rigaer Straße 94. Wenn hier ein Brand ausbrechen würde, wären Bewohner und Gäste auf sich allein gestellt. Rettungskräfte kämen kaum ins Haus. Fluchtwege wären abgeriegelt. Die Bewohner, darunter auch solche, die nicht der linksradikalen Szene angehören, müssten um ihr Leben fürchten.

Für den Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), waren die Bilder, die im Juli 2020 bei einem Polizeieinsatz aufgenommen wurden, nichts Neues. Denn die Polizei hatte das Bezirksamt bereits Anfang 2016 informiert, dass die Zustände in dem Haus mit der Bauordnung und den Brandschutzbestimmungen augenscheinlich nicht im Einklang stünden.

Politik der schützenden Hand vor dem Ende

Schmidt focht das nicht an. Zwar wiesen sogar die Mitarbeiter des Bauamtes ihren Stadtrat wiederholt darauf hin, dass die Mängel eine ernste Gefahr „für Leib und Leben“ darstellten. Doch Schmidt wollte davon nichts wissen. Der mutmaßliche Grund: Der Grünen-Politiker, der als Galionsfigur des linken Parteiflügels gilt, wollte den Extremisten der „Rigaer 94“ einen Polizeieinsatz ersparen. Der wäre zur Absicherung von Bauarbeiten nötig gewesen.

Nun könnte Schmidts Politik der schützenden Hand ein Ende finden. Denn die Innenverwaltung forderte das Bezirksamt am Freitag auf, die Brandschutzmängel selbst zu beseitigen. Der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) spricht von „unmittelbaren Gefahren für das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner“. Der Bezirk müsse für eine „zügige“ Aufklärung und eine „umgehende Beseitigung“ festgestellter Mängel sorgen.

Das Schreiben der Innenverwaltung könnte den Anfang vom Ende einer jahrelangen Hinhaltetaktik des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg einläuten. Ungemütlich könnte es dabei vor allem für Baustadtrat Schmidt werden. Nach der Aufforderung aus Geisels Verwaltung wird womöglich ausgerechnet Schmidt der Polizei Zugang zu dem Autonomen-Haus verschaffen müssen. Denn ohne den Schutz der Beamten wird ein Gutachter die baulichen Zustände in der Rigaer 94 kaum unter die Lupe nehmen können.

Linksradikale Bewohner sollen Gutachten in Auftrag geben

Über Schmidts Versuche, die Brandschutzmängel in der Bastion der Linksmilitanten unter den Teppich zu kehren, hatte die Berliner Morgenpost bereits im Oktober 2019 berichtet. Im Herbst vergangenen Jahres veröffentlichte das ARD-Magazin „Kontraste“ dann auch den behördeninternen Schriftverkehr zu dem Fall. Die Empörung war groß. Doch Schmidt ließ sich zunächst nicht beeindrucken. Statt die Eigentümergesellschaft zur Beseitigung der Mängel aufzufordern – so wie es die Bauordnung verlangt – wollte er den Brandschutz mit Hilfe der linksradikalen Bewohner sicherstellen. Im Oktober vergangenen Jahres forderte er sie schriftlich auf, die Mängel zu beseitigen und ein Brandschutzgutachten in Auftrag zu geben. Für Ordnung sorgen sollten also ausgerechnet diejenigen, die in dem Haus Falltüren installiert und Stahltore montiert hatten.

Das Ergebnis war niederschmetternd. Denn das „Gutachten“ zum Brandschutz erfüllte die Anforderungen nicht annähernd. Das musste auf Anfrage der Berliner Morgenpost selbst das Bezirksamt einräumen. „Eine vollständige Untersuchung und Bewertung des Brandschutzes wurde nicht vorgelegt“, teilte eine Sprecherin mit.

Der folgende Schritt dürfte Schmidt schwer gefallen sein. Denn nun wandte sich der Stadtrat – anders als zuvor – doch an die Eigentümerin des Hauses, die britische Lafone Investments. Mit Schreiben vom 11. Dezember forderte er die Gesellschaft auf, ein Brandschutzgutachten erstellen zu lassen. Das von Schmidt unterzeichnete Schreiben liegt der Berliner Morgenpost und dem RBB vor.

Die Lafone Investmens reagiert prompt. Ihr juristischer Beistand, der Berliner Rechtsanwalt Alexander von Aretin, ließ in seiner Antwort an das Bezirksamt keinen Zweifel daran, dass die Lafone das Gutachten schnellstmöglich beauftragen würde. „Der Eigentümer weiß, dass er die Mängel dringend abstellen muss. Er will ordentliche Verhältnisse herbeiführen“, sagte von Aretin der Berliner Morgenpost.

Nach dem Schreiben des Bezirks wandte sich von Aretin im Auftrag der Lafone Investments an die Polizei. Man müsse davon ausgehen, „dass die Bewohner der drei Gebäudekomplexe auf dem Grundstück die Maßnahmen nicht freiwillig und auch nicht ohne Gegenwehr geschehen lassen werden“. Die Eigentümergesellschaft sei daher „auf staatliche Unterstützung angewiesen“. Die Antwort der Polizei auf das im Auftrag der Eigentümerin übermittelte „Schutzersuchen“ erreichte von Aretin am vergangenen Freitag. Auch dieses Schreiben liegt der Berliner Morgenpost und dem RBB vor.

Zweifel an Vollmacht des Anwalts

Man könne der Bitte nicht entsprechen, heißt es da. Denn um das Haus unter Anwendung von Gewalt betreten zu können, müsse sich die Gesellschaft zunächst einen Titel vor Gericht erstreiten. Ein solcher Beschluss liege aber nicht vor. Außerdem sei unklar, ob von Aretin überhaupt rechtswirksam von der Lafone Investments bevollmächtigt worden sei. Man könne daher nicht helfen.

Die Lafone Investments sieht sich nun in einer absurden Situation. „Das Bezirksamt hat der Eigentümerin unter Androhung einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro eine Anordnung erteilt“, sagt Rechtsanwalt von Aretin. Angesichts der Gewaltbereitschaft der Linksextremisten könne man einen Sachverständigen aber nicht ohne Polizeischutz in das Gebäude schicken. „Wenn die Polizei nicht hilft, kann die Eigentümerin der Anordnung des Bezirksamtes daher nicht nachkommen“ sagt von Aretin. Die Eigentümer seien Opfer eines „Behörden-Ping-Pong“. „Die einen sagen: Macht was! Die anderen sagen: Macht nichts!“

Für die Anarchisten aus der Rigaer 94 könnte es trotzdem bald ungemütlich werden. Denn das Hin und Her um die Beseitigung der Brandschutzmängel hat die Landesebene auf den Plan gerufen. Die Innenverwaltung leitete bereits im März 2020 ein Verfahren der Bezirksaufsicht ein. Die Juristen prüfen, ob das Bezirksamt unter Schmidts und Herrmanns Führung im Fall der Rigaer 94 gegen geltende Vorschriften verstieß.

Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht

Mit der am Freitag übermittelten Aufforderung an das Bezirksamt, nun selbst für die Beseitigung der Brandschutzmängel zu sorgen, hat die Innenverwaltung die nächste Eskalationsstufe beschritten. Stadtrat Schmidt sieht sich dadurch in einer Zwickmühle. Folgt er der Aufforderung der Innenverwaltung und bittet die Polizei um Hilfe, vollzieht er eine Kehrtwende. Für die Anarchisten dürfte der als „Aktivist“ titulierte Grüne mit den linken Ansichten damit zum neuen Lieblingsfeind avancieren.

Ignoriert Schmidt die Aufforderung der Innenverwaltung dagegen, muss er den ohnehin schon drohenden Ärger der Bezirksaufsicht fürchten. Der Senat könnte den Bezirk sogar förmlich anweisen, den Brandschutz zu gewährleisten und tätig zu werden. Für Schmidt – und auch Bürgermeisterin Monika Herrmann – käme das einer schallenden Ohrfeige gleich.

Den Anwohnern der Rigaer Straße dürfte in absehbarer Zeit wieder ein Polizeieinsatz bevorstehen. Denn die Polizei hat erklärt, den Bezirk gerne unterstützen zu wollen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei der Berliner Morgenpost.