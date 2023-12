Berlin. Spendenaktion von Berliner helfen e.V. und der Berliner Morgenpost: 75.000 Euro für kranke und sozial benachteiligte Kinder in Berlin.

Die Berlinerinnen und Berliner haben wieder einmal bewiesen, dass sie ein großes Herz haben – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 75.000 Euro sind für die Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“ gespendet worden. Geld, das dringend benötigt wird, um schwer kranken Kindern die Genesung zu erleichtern und sozial benachteiligte Kinder so zu fördern, dass sie eine Chance für eine gute Entwicklung haben.

Zum 21. Mal hatte Berliner helfen e.V. die Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost und der Berliner Woche aufgerufen, für eine „Schöne Bescherung“ zu sorgen. Denn viele in privater Initiative gegründeten Vereine, die sich um Kinder und Jugendliche in ihrem Kiez kümmern, sind für ihre Arbeit auf Spenden angewiesen. Einrichtungen wie das Schutzengelhaus in Steglitz und Marzahn.

Ella mit ihrem Avatar auf der Kinderkrebsstation des Virchow Klinikums. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

„Bei vielen Eltern und Alleinerziehenden ist trotz Arbeit nicht nur wenig Geld da, sondern auch wenig Zeit. Überlastung und Sorgen führen dazu, dass sich alle nicht angemessen um ihr Kind kümmern können. Für diese Kinder ist das Schutzengel-Haus da: gesundes Essen und altersgerechte Freizeitangebote, aber vor allem auch die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die wir den Kindern schenken“, sagt Bianca Sommerfeld, Geschäftsführerin des Schutzengelhauses. „Wir hören uns Sorgen in der Schule oder nach einem Streit mit den Eltern oder Freunden an. Wir geben Rat oder hören auch einfach mal zu. Wir schenken dem Kind das Gefühl, dass es wichtig ist.“

Kinder brauchen Aufmerksamkeit und Fürsorge

Auch im Haus Jona im Spandauer Stadtteil Staaken finden Kinder aus den sozialen Brennpunkten des Bezirks Aufmerksamkeit, Fürsorge und Wertschätzung „Mit Ihren Spenden machen Sie so vieles möglich: täglich ein warmes Mittagessen für 70 Kinder, Hausaufgabenbetreuung, anregende Freizeitangebote, Ausflüge und Ferienprogramme. Dafür danke ich allen Spendern von Herzen“, sagt Angelika Bier, Gründerin des Kinderhauses mit großem Garten, Fahrradwerkstatt und Ballspielfeld, alles finanziert durch private Spenden.

Die Reittherapie im Evangelischen Johannesstift gibt traumatisierten Kindern Selbstvertrauen. © Ev. Johannesstift | Ev. Johannesstift

Besonders berührt hat viele Leserinnen und Leser die Geschichte von Ella und ihrem Avatar. Ein kleiner Roboter, der für die zwölfjährige Ella, die in der Kinderonkologie im Virchow Klinikum behandelt wird, in die Schule „geht“. Der Roboter ist ausgestattet mit Kamera und Mikrofon, sodass Ella von der Klinik aus am Unterricht teilnehmen kann, die Lehrerin und vor allem auch ihre Klassenkameraden sieht, die anderen Kinder sie aber nicht. „Durch den Avatar können sie dabei sein, fühlen sich nicht ausgeschlossen und sind auch im Bewusstsein ihrer Mitschüler präsent“, sagt Tobias Schellenberg, Psychotherapeut der Kinderklinik, der sich um den Einsatz der Roboter kümmert.

Neue Avatare für krebskranke Kinder

Inzwischen gibt es neun Avatare auf der Station für 29 kleine Patienten, die ständig im Einsatz und stark nachgefragt sind. Finanziert werden sie durch Spenden. Die Kosten betragen etwa 3000 Euro, damit sind auch die Versicherung, die Software und die Datennutzung abgedeckt. Dank vieler großzügiger Spende für die „Schöne Bescherung“ können nun sechs weitere Avatare angeschafft werden.

Clownvisite mit Rolando Villazón im Deutschen Herzzentrum. Der Tenor ist Schirmherr des Vereins Rote Nasen. © Gregor Matthias Zielke | Gregor Matthias Zielke

Für Abwechslung und Freude am Krankenbett sorgen auch die Clowns des Verein „Rote Nasen“, deren Clownsvisiten in der Kinderklinik des Deutschen Herzzentrums ebenfalls durch Spenden aus der „Schönen Bescherung“ ermöglicht werden. Im Evangelischen Johannesstift helfen spendenfinanzierte Reittherapien traumatisierten Kindern und Jugendlichen, ihre emotionalen und körperlichen Belastungen zu verarbeiten.

Freuen können sich auch die Mädchen und Jungen, die gern bei dem Musikprojekt „Get your wings“ von Alexander Saier mitmachen würden. Die Finanzierung des Projektes an Berliner und Brandenburger Schulen in Kooperation mit dem Landes-Musikrat ist dank der „Schönen Bescherung“ gesichert.

So wirken die Spenden der Weihnachtsaktion noch lange, nachdem das Fest vorbei ist und helfen Kindern und Jugendlichen, ihren Platz im Leben zu finden oder wieder gesund zu werden.

Dankeschön für Ihre Spenden

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Leserinnen und Lesern der Berliner Morgenpost und der Berliner Woche, die sich mit einer Spende an der „Schönen Bescherung“ beteiligt haben. Jeder Euro wird ohne Abzüge zur Unterstützung kranker und sozial benachteiligter Kinder eingesetzt. Die Plätzchen-Backfahrt auf der Spree konnte dank der großzügigen Unterstützung der Stern- und Kreisschiffahrt und der Mitglieder des Wirtschaftsclubs Skal nach drei Jahren Corona-Pause wieder am Nikolaustag stattfinden. Eingeladen waren Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse der Elisabethstift-Schulen für individuelles Lernen in Trägerschaft des Elisabethstifts in Hermsdorf.