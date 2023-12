Berlin. Sternenpäckchen bringen mehr als Weihnachtsfreude: Warum Wertschätzung und Aufmerksamkeit so wichtig sind für Kinder.

Vorgezogene Bescherung im Schutzengel-Haus in Steglitz: in dieser Woche wurden große bunte Weihnachtstüten verteilt, mit kleinen Kuscheltieren, Stiften, Lese- und Malbüchern, Spielzeug und natürlich Weihnachtsschokolade.

2000 Sternenpäckchen sollen verteilt werden

Doch nicht nur die Kinder, die regelmäßig nach der Schule oder in den Ferien in die Betreuungseinrichtung kommen, um dort ihre Freizeit zu verbringen, Mittag zu essen oder Hilfe für ihre Hausaufgaben zu bekommen können sich freuen: „Mit ehrenamtlichen Helfern packen wir Hunderte von Päckchen. 2000 sollen es in diesem Jahr werden - auch dank der Spende von Berliner helfen e.V.“, sagt Bianca Sommerfeld, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Schutzengelwerks, das sozial und finanziell benachteiligte Kinder in verschiedenen Projekten und Einrichtungen fördert.

Vor vier Jahren hat das Schutzengelwerk die Aktion „Sternenpäckchen“ ins Leben gerufen. Dafür wird zu Spenden aufgerufen, um Geschenktüten mit Nützlichem für die Schule, niedlichen Stofftieren, Spielen und Süßigkeiten zu füllen.

Verteilt werden die Päckchen zum größten Teil über Laib und Seele, die Ausgabestellen der Berliner Tafel. Aber als erstes durften sich die Schutzengel-Kinder über die Sternenpäckchen freuen. Die Mädchen waren begeistert von den Kuscheltieren, die gleich alle einen Namen bekamen. Bei den Jungen kam das Spielzeug – ein Bumerang und lustige Knetmasse besonders gut an, aber auch über die Stifte: „Wow, super, neue Stifte. Dann kann ich endlich meine Federmappe wieder damit auffüllen.“, rief Shilo.

Gemeinsames Essen in familiärer Atmosphäre

Der Zwölfjährige kommt mit seinen zwei Geschwistern schon viele Jahre ins Schutzengel-Haus. Die Mutter ist alleinerziehend und dankbar, dass ihre drei Kinder ein warmes Essen bekommen. Das gibt es auch in der Schule, aber dort achtet niemand darauf, ob die Kinder auch wirklich essen. „Im Schutzengel-Haus hat das gemeinsame Essen eine familiäre Atmosphäre“, sagt die Geschäftsführerin. Nach dem Essen werden Hausaufgaben gemacht und anschließend wird gespielt. Die Jungs toben und powern sich beim Kicker- und Tischtennisspielen aus. Die drei seien meist die letzten, die kurz vor 19 Uhr das Haus verlassen, berichtet Bianca Sommerfeld: „Dann sind sie satt, müde und die Hausaufgaben sind erledigt“.

Auch die neunjährige Lara kommt seit vielen Monaten ins Schutzengel-Haus. Ihre Eltern haben es gerade sehr schwer und können sich nicht richtig um sie kümmern. „Sie holt sich bei uns nicht nur ein warmes Essen, sondern vor allem Aufmerksamkeit und Zuspruch, der Zuhause gerade sehr fehlt“, sagt die Leiterin der Einrichtung. Julian, ebenfalls neun Jahre alt, lebt abwechselnd bei Mama und Papa, die getrennt sind. Für ihn ist das Spielen mit anderen Kindern wichtig, da er Einzelkind ist und ständig zwischen Mama und Papa pendelt und nicht zur Ruhe kommt. Im Schutzengelhaus trifft er zuverlässig seine Freunde, kann Tischtennis spielen.

Wenig Geld und wenig Zeit

In den Familien der Kinder gibt es finanziell wenig Spielraum, und oft genug auch nicht genug Zeit, wenn beide Eltern arbeiten. „Überlastung und Sorgen der Eltern führen dazu, dass sie sich oft nicht angemessen um ihr Kind kümmern können. Für diese Kinder ist das Schutzengel-Haus da: gesundes Essen und altersgerechte Freizeitangebote, aber vor allem auch die Aufmerksamkeit und Fürsorge“, sagt Bianca Sommerfeld. Die pädagogisch geschulten Mitarbeiter sehen, ob ein Kind nicht vernünftig angezogen ist, weil Mama es wieder nicht geschafft hat, mit dem Kind Winterschuhe kaufen zu gehen. Sie hören sich Sorgen in der Schule oder nach einem Streit an, geben Rat oder hören einfach nur zu. „Wir schenken dem Kind das Gefühl, dass es wichtig und vor allem richtig ist - und nicht dumm, dick oder unfähig. Das hören viele Kinder leider zu oft“, sagt die Geschäftsführerin des Schutzengelwerks.

Spenden für die „Schöne Bescherung“

Um sozial benachteiligten und chronisch kranken Kindern eine Freude zu machen, startet der Verein Berliner helfen zum 21. Mal die „Schöne Bescherung“. Einrichtungen und Vereine, die sich um Kinder und Jugendliche in Berlin kümmern, sind auf Spenden angewiesen, da sie vielfach ohne öffentliche Förderung arbeiten. Sorgen Sie für eine „Schöne Bescherung“! Spenden Sie an:

Berliner helfen e. V.

Stichwort: Bescherung

IBAN: DE73 3702 0500 0003 3071 00

BIC: BFSWDE33XXX

Berliner helfen e. V. ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Für eine Spendenbestätigung geben Sie bitte Ihre Anschrift an. Infos unter Tel. 030 8872 77843 oder per E-Mail an kontakt@berliner-helfen.de