Start der Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“

Berlin. „Lachen heißt hoffen“ lautet das Motto der Roten Nasen, die seit 20 Jahren durch die Clowns Visiten neuen Mut und Lebensfreude in Krankenhäuser, Pflegeheime und Flüchtlingsunterkünfte bringen. Als Verein Berliner helfen unterstützen wir seit vielen Jahren die Clownsbesuche in der Kinderkardiologie des Deutschen Herzzentrums, die dort den kleinen Patienten die Angst vor der Operation nehmen und sie von Schmerzen ablenken.

Mit unserer Spendenaktion „Schöne Bescherung“ wollen wir auch in diesem von Krieg und Krisen überschatteten Jahr kranken und sozial benachteiligten Kindern in der Vorweihnachtszeit Freude schenken und diejenigen unterstützen, die sich für sie einsetzen. Denn in privater Initiative gegründete Vereine wie die Roten Nasen, Bildungsprojekte wie die Gelbe Villa in Kreuzberg, der Förderunterricht im Medienhof Wedding von der gemeinnützigen Sprint GmbH und das Kinderhaus Bolle in Marzahn sind für ihre Arbeit auf Spenden angewiesen.

Plätzchenback-Fahrt auf der Spree

Zu den Einrichtungen, die wir mit den Spenden aus der Weihnachtsaktion unterstützen wollen gehört auch das Elizabethstift in Hermsdorf, eines der ältesten Kinderheime der Stadt. Dort ist die Vorfreude schon groß, denn am 6. Dezember, dem Nikolaustag, wird eine Gruppe Kinder zu einer tollen Bootstour auf der Spree eingeladen. An Bord können sie nicht nur Berlin vom Wasser bestaunen, sondern auch Plätzchen backen und gleich vernaschen. Möglich gemacht wird die Plätzchenback-Fahrt durch die Stern- und Kreisschiffahrt und den Wirtschaftsclub für Tourismus, Skål International Berlin e.V.

Weihnachtsteddy von Berliner helfen e.V.

Foto: Marion Hunger

Karten für die Füchse Berlin

Im Haus Jona in Staaken steht schon am nächsten Wochenende ein besonderes Sportereignis auf dem Programm: die Berliner Morgenpost spendiert Tickets für den spannenden Handball-Doppelspieltag am 26. Dezember in der Max-Schmeling-Halle. Zuerst spielen die Füchse Berlin gegen den HSV Hamburg und danach folgt das Spiel VfL Potsdam gegen VfL Lübeck-Schwartau. „Das wird ein tolles Erlebnis für unsere Kids“, freut sich Angelika Bier, Gründerin des Haus Jona, in dem Kinder nach der Schule Geborgenheit, Unterstützung und Freude an gemeinsamen Aktivitäten finden. Dafür werden Spenden gebraucht.

Sternenpäckchen für bedürftige Kinder

Unterstützen wollen wir mit der „Schönen Bescherung“ auch das Schutzengelhaus in Steglitz, das mit seinen „Sternenpäckchen“ Familien unterstützt, die sich keine großen Geschenke oder festliche Essen leisten können. „Über die Ausgabestellen der Berliner Tafel wollen wir in diesem Jahr 2000 prall gefüllte Weihnachtstüten mit Spielzeug, Büchern, warmen Socken und Süßigkeiten packen und an bedürftige Kinder verteilen. Der Bedarf ist riesig“, sagt Bianca Sommerfeld, Geschäftsführerin des Schutzengelwerks.

Liebe Leserinnen und Leser, machen Sie mit bei der „Schönen Bescherung“, helfen Sie uns mit Ihrer Spende, diejenigen zu unterstützen, die sich mit sehr viel Engagement um die Kinder und Jugendlichen in der Stadt kümmern. Ihr Einsatz und ihre oft ehrenamtliche Arbeit hat jede Unterstützung verdient. Die Kosten für die „Schöne Bescherung“ trägt die Berliner Morgenpost, jeder gespendete Euro geht ohne Abzüge in die Kinder- und Jugendhilfe.