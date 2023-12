Berlin. Schöne Bescherung: Kinder aus dem Elisabethstift waren zur Spreefahrt eingeladen und haben an Bord fleißig Plätzchen gebacken.

„Alle an Bord“ und „Leinen los“ hieß es am Mittwoch: Am Anleger Jannowitzbrücke stand die 3. Klasse der Schule des Elisabethstifts, eines der ältesten Kinderheime Berlins in Hermsdorf. Die Stern und Kreisschiffahrt hat Berliner helfen e. V. für die diesjährige Weihnachtsaktion das Schiff MS „Brasil“ zur Verfügung gestellt und so nach Jahren der Corona-Pause und dem Ende der Reederei Riedel wieder eine Plätzchen-Backfahrt ermöglicht.

Alles bereit für die Plätzchen-Bäcker. © Petra Götze | Petra Götze

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, wenn wir neben dem Geschäftlichen auch etwas Gutes tun können“, sagte die Qualitätsmanagerin der Stern und Kreisschiffahrt. Das Unternehmen – mit nur zwei „f“ – ist mit seinen Schiffen seit 135 Jahren auf der Spree unterwegs.

„Fahren wir auf dem Meer?“

Eingeladen waren 24 Kinder mit ihren Lehrern und Erziehern. „Leider sind acht Kinder krank geworden“, bedauerte Klassenlehrerin Sandra Schüler. „Die Kinder waren seit Tagen aufgeregt und haben sich so auf die Fahrt gefreut“, erzählt sie. Für viele war es die erste Fahrt mit einem Schiff – und es gab auch ängstliche Fragen wie „Fahren wir auf dem Meer?“ und „Geht das Boot unter?“, berichtet die Pädagogin.

Doch schon beim Frühstück an Bord an langen weihnachtlich gedeckten Tischen waren alle Ängste vergessen. Begeistert winkten die Acht- und Neunjährigen nicht nur den Spaziergängern, sondern auch den Statuen am Ufer zu.

Ohne die ehrenamtlichen Helfer und großzügige Unterstützer läuft gar nichts bei der Weihnachtsaktion. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Ehrenamtliche „Engel“ helfen beim Backen

Nach dem Frühstück ging es in den vorderen Bereich des Schiffes, wo die „Weihnachtsengel“ Martina Freise, Christine Rittsche und Alice Marschner bereitstanden, um den kleinen Plätzchenbäckern zu helfen und die Backbleche mit den ausgestochenen Sternen, Engeln und Rentieren nach hinten in die Küche zu tragen und anschließen wieder aus dem Ofen zu holen.

„Weihnachtsengel“ Alice hilft beim Teig ausrollen. © Petra Götze | Petra Götze

Den vorbereiteten Teig hatte Hotelfachfrau Amy Naujokat aus dem Betrieb ihrer Eltern mitgebracht, dem Hotel Sommerfeld in Kremmen. Sie ist Mitglied des Wirtschaftsclubs Skal International Berlin, der die Weihnachtsaktion unterstützt. Der Berliner Wirtschaftsclub Skal wurde 1953 gegründet und gehört zum weltweit größten Netzwerk für Führungskräfte im Tourismusbereich, mit 300 Clubs in mehr als 100 Ländern.

Der neue Präsident, Moritz Freise, war ebenfalls an Bord: „Ich freue mich, dass wir unsere Kontakte nützen konnten, um diese Aktion zu unterstützen. Nicht nur mit Spenden, sondern mit persönlichem Einsatz“, sagt der 26-Jährige.

Die Plätzchen der Mädchen sind kunstvoll verziert. © Petra Götze | Petra Götze

Auch die vielen verschiedenen Sorten von Silber- und Glitzerperlen, Schoko- und bunten Konfettistreuseln, Backfarben und die Dekoration hat der Wirtschaftsclub spendiert. Beim Verzieren der fertig gebackenen Plätzchen sind die Mädchen ganz besonders geschickt und gestalten mit buntem Zuckerguss und Perlen kleine Backkunstwerke, während die Jungen auf Schokostreusel und Nüsse setzen.

Amy Naujokat (l.) und Martina Freise im Backeinsatz. © Petra Götze | Petra Götze

Zwischendurch bleibt den Kindern Zeit, die Museumsinsel, das Kanzleramt und viele Sehenswürdigkeiten der Stadt vom Wasser aus zu betrachten. „So ein Erlebnis ist schon etwas ganz Besonderes für unsere Kinder. 60 Prozent in der Klasse müssen besonders gefördert werden. Wir helfen ihnen, ihre Stärken zu erkennen und setzten auf die Vermittlung von Werten durch Vertrauen“, sagt der Pädagoge der Klasse, Meino Hübner.

Aufregende Fahrt durch die Schleuse am Mühlendamm

Als Kapitän Harald Mögenburg das Schiff auf der Rückfahrt wieder in die Mühlendammschleuse steuert, stehen vorn an den großen Bugfenstern begeisterte Jungen und Mädchen, die genau beobachten, wie sich der Wasserpegel und mit ihm das Schiff anhebt.

Die fertigen Plätzchen und die übrig ­gebliebenen Schokoweihnachtsmänner werden eingepackt und mitgenommen – für die kranken Mitschüler im Elisabethstift, die leider nicht dabei sein konnten.

Spenden für die „Schöne Bescherung“

Um sozial benachteiligten und chronisch kranken Kindern eine Freude zu machen, startet der Verein Berliner helfen zum 21. Mal die „Schöne Bescherung“. Einrichtungen und Vereine, die sich um Kinder und Jugendliche in Berlin kümmern, sind auf Spenden angewiesen, da sie vielfach ohne öffentliche Förderung arbeiten. Sorgen Sie für eine „Schöne Bescherung“! Spenden Sie an:

Berliner helfen e. V.

Stichwort: Bescherung DE73 3702 0500 0003 3071 00. Berliner helfen e. V. ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Für eine Spendenbestätigung geben Sie bitte Ihre Anschrift an. Infos unter Tel. 030-887277843 oder per E-Mail an kontakt @berliner-helfen.de.