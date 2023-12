Berlin. Das Projekt „Get your wings“ weckt in Kindern die Freude am Musizieren und hilft ihnen, sich weiterzuentwickeln.

Der Hilferuf kam Ende November: Alexander Saier, Studiendirektor für Musik und Geschichte bittet um Unterstützung für ein neues Musikprojekt im Rahmen seiner Initiative „Jugend dirigiert“. „Wir gehen mit Musikensembles in Jugendclubs und soziale Einrichtungen für Kinder. Sie dürfen sich dann wünschen, was die Musiker spielen sollen und die Kinder dirigieren“, sagt Alexander Saier.

Für die Mädchen und Jungen sei das eine tolle Erfahrung, wenn sich die Musiker aus dem Hauptstadt Sinfonie Orchester nach ihnen richten müssen. Vorher bekommen sie von Alexander Saier anhand von einfachen Beispielen einen Crashkurs für die Handhabung des Taktstocks. „Der wird dann zum Joystick , mit dem sie bestimmen, ob die Musik laut und leise, schneller oder langsamer gespielt wird“, sagt Alexander Saier.

Kinder bestimmen die Musik

Wenn Kinder dabei sind, die ein Instrument spielen, dürfen sie gleich mitmachen. Die meisten greifen aber lieber zum Takststock, gerade wenn die Musikensembles bei kranken oder behinderten Kindern spielen, sagt Saier. „Dass sie über die Musik bestimmen dürfen stärkt ihr Selbstvertrauen“, sagt der Studiendirektor.

Am häufigsten wünschen sich die Kinder Filmmusik aus Hollywood, aus Filmen wie „Tom und Jerry“ Pinocchio, „Star Wars“ und „Pirates of the Carribean“. „Schwer zu spielen, leicht zu dirigieren“, meint Saier. Mit dem Projekt „Get your wings“ sollen vor allem Kinder, die in Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine ihre Eltern verloren haben gefördet werden, aber auch Kinder aus sozial schwachem Umfeld.

Sie sollen durch regelmäßigen Musikunterricht und Proben mit professionellen Musikern befähigt werden, im kommenden Jahr an ihren Schulen ein musikalisches Ensemble mitzugestalten. „Dies gibt ihnen neue Wurzeln in der Gesellschaft“, meint Alexander Saier. Gut 300 Kinder in Berliner und Brandenburger Schulen mit Willkommensklassen werden mit „Get your Wings“ erreicht. Und natürlich werden die Auftritte und Erfolge als Video festgehalten. Dazu sollen mit den Kindern und Lehrern Ausflüge in das Konzerthaus am Gendarmenmarkt und in die Berliner Philharmonie unternommen werden.

Das Projekt findet in Kooperation mit dem Berliner Landes-Musikrat statt, und wird durch die Musikschule Simplay sowie die Ute Vinzing – Stiftung gefördert, aber es fehlen noch Mittel.. „Wir hoffen sehr auf eine Spende aus der Aktion Schöne Bescherung, “ sagt der Initiator des Projekts.

Mit den Mathe-Wichteln Rechnen üben

Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“ können auch in diesem Jahr alle Schulen in Neukölln kostenfrei beim Mathe-Adventskalender mitmachen. Jeden Tag wird online ein Türchen im Adventskalender geöffnet und eine Aufgabe mit den Mathe-Wichteln freigeschaltet. Die Aufgaben sind nicht abstrakt, sondern verdeutlichen an alltäglichen Beispielen, wofür Mathematik gebraucht wird.

Berliner helfen e.V. gehört zu den Regionalförderern von „Mathe im Advent“ einem Projekt im Wissenschaftsjahr 2023, das auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt wird. „Die Kinder werden durch die Aufgaben darin bestärkt zu erkennen, dass Mathe nützlich und wichtig ist“, schreibt Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel. Er hat erneut die Schirmherrschaft für den Wettbewerb in seinem Bezirk übernommen hat. Die Teilnahme der Schulen in Marzahn-Hellersdorf ermöglicht die Berliner Sparkasse.

