Pankow: Frau auf offener Straße getötet - Täter flüchtig

In Pankow ist am Freitagvormittag eine Frau auf der Straße getötet worden. Der Täter ist flüchtig. Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Ort der Bluttat in Pankow

Berlin. Am Freitagvormittag ist in Pankow eine Frau auf der Straße offenbar niedergestochen worden und noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Tat ereignete sich an der Kreuzung Maximilian- und Mühlenstraße.

Nach ersten Erkenntnissen wurde heute Vormittag eine Frau von einem Mann auf offener Straße in #Pankow durch Messerstiche so schwer verletzt, dass sie vor Ort starb. Einsatzkräfte fahnden derzeit nach mindestens einem Verdächtigen.

Die #Moko übernimmt Ermittlungen & Tatort.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 29, 2022

Wie ein Polizeisprecher vor Ort berichtet, geschah die Tat um 10 Uhr morgens. Laut Zeugenaussagen wurde die Frau auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Es soll mindestens einen Täter geben, der sich auf der Flucht befindet. Die Polizei sucht in Pankow-Süd nach ihm. Die Polizei hat eine Drohne gestartet. Auch ein Polizeihubschrauber wird eingesetzt.

Tötungsdelikte in Pankow. Polizei sichert Spuren und lässt Drohne steigen@morgenpost pic.twitter.com/bsZ78qJa6D — Thomas Schubert (@ChaWi_News) April 29, 2022

Laut Polizei gibt es unterschiedliche Aussagen, wie der Täter zum Tatort kam und sich entfernte. Laut einer Aussage war der Täter auf einem Fahrrad unterwegs.

Der Tatort in Pankow ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, ein weißes Zelt wurde aufgebaut.

Foto: Thomas Schubert

Notfallseelsorger sind vor Ort, um Zeugen der Bluttat zu betreuen. Sie stehen teilweise unter Schock. Wenn es ihnen besser geht, sollen sie befragt werden. Der Tatort ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Ein weißes Zelt wurde für kriminaltechnische Untersuchungen aufgebaut, Spurensicherer in weißen Overalls haben die Arbeit aufgenommen.

Über die Hintergründe der Bluttat ist noch nichts bekannt. Die 4. Mordkommission ermittelt.