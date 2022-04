Mann ohne Führerschein rammt Polizeiwagen: Verfolgungsjagd

Berlin. Ein junger Mann hat in Berlin-Kreuzberg nach Polizeiangaben bei einer Kontrolle einen Streifenwagen gerammt und ist mit seinem Auto davongerast. Der 19-Jährige war einer Zivilstreife am Samstagabend aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei der Autofahrer bereits am Mittwoch ohne Führerschein erwischt worden. Um ihn erneut zu kontrollieren, verfolgten die Beamten am Samstag den Wagen bis zum Oranienplatz.

An der Ampelkreuzung traten sie demnach mit gezogener Kelle an ihn heran. Zeitgleich stellte sich ein Polizeiwagen seitlich versetzt vor das Auto, um eine Fahrerflucht zu verhindern, so die Polizei. Bevor die Beamten den Mann ansprechen konnten, wechselte die Ampel auf Grün und der Fahrer gab den Angaben zufolge Gas. Ein Polizist habe gerade noch zur Seite springen können, um nicht angefahren zu werden. Das Auto des 19-Jährigen sei gegen die geöffnete Tür des Polizeiwagens gekracht und davongerast.

Die Beamten nahmen laut dem Polizeibericht die Verfolgung auf und stoppten den Wagen am Leuschnerdamm. Dem Mann und seinem 30-jährigen Beifahrer wurden Handschellen umgelegt. Beide standen den Angaben zufolge mutmaßlich unter Drogen. Der Beifahrer habe kurz zuvor noch ein Tütchen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln aus der Autotür geworfen. Die Polizei beschlagnahmte den Wagen. Das Duo wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

