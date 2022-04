Brände in Charlottenburg und Staaken

Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr: Dachwohnung brennt in Charlottenburg. Erneut stehen Keller in Staaken in Flammen.

Feuer in einer Dachgeschosswohnung an der Arcostraße

Berlin. Die Berliner Feuerwehr rückte am späten Mittwochnachmittag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, Fahrzeugen und technischen Equipment aus. Grund war ein Feuer in einer bewohnten Dachgeschosswohnung eines Altbaus an der Arcostraße in Charlottenburg. Der Alarm ging um 17.09 Uhr in der Leitstelle ein, sagte Dominik Pretz, ein Pressesprecher der Feuerwehr. „Wir sind jetzt mit 130 Einsatzkräften vor Ort“, sagte Pretz am frühen Abend.

„Wir haben drei Drehleitern im Einsatz und haben zehn Personen gerettet. Insgesamt wurden 13 Personen mit Rauchgasvergiftung von unserem Rettungsdienst gesichtet und betreut. Keiner von ihnen musste in ein Krankenhaus.“ Vorsorglich hatte die Feuerwehr auf einen Massenanfall von Verletzten (MANV) alarmiert.

17 Bewohner konnten am Mittwochabend noch nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie Arne Herz (CDU), Sozialstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, mitteilte. Eine fünfköpfige Familie kam in einem nahe gelegenen Hotel unter, alle weiteren Personen in Appartements in der Nähe. Gegen 19.45 Uhr war das Feuer an der Arcostraße unter Kontrolle. Die Feuerwehr hatte große Teile des Dachs entfernt.

Mehr als 80 Kräfte rückten nach Spandau aus

Die Rauchsäule war bis nach Spandau sichtbar, hieß es bei den Einsatzkräften. Von drei Drehleitern aus bekämpften die Feuerwehrleute das Feuer mit Löschschaum. Im Einsatz war auch das Drohnenteam der Rettungskräfte. Sie ließen eine Drohne, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, über dem Dach des Altbaus kreisen.

Zeitgleich mit dem Einsatz in Charlottenburg wurde die Feuerwehr mit mehr als 80 Kräften nach Staaken zur Obstallee gerufen. Dort brannte es wie zuvor schon häufiger schon in einigen Kellerverschlägen. Diesmal war ein achtgeschossiges Hochhaus betroffen. Eine Person musste wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch betreut werden. Gegen 20.45 Uhr war der Brand gelöscht, wie Feuerwehrsprecher Pretz mitteilte. Um der Lage Herr zu werden, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr in den Dienst gerufen.