Ein 19-Jähriger ist am Dienstag in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) vor einer Kontrolle geflüchtet und hat dabei einen Beamten verletzt. Der junge Mann war nach Polizeiangaben zuvor durch mehrere Verkehrsverstöße aufgefallen.

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Gegen 21.20 Uhr wollten Einsatzkräfte den Autofahrer im Steinhellenweg kontrollieren. Als sich die Beamten um den Wagen stellten, setzte der 19-Jährige zurück, fuhr dabei über mehrere Büsche und stieß anschließend gegen einen geparkten Pkw.

Um eine weitere Flucht zu verhindern, begab sich ein Polizist auf die Motorhaube des Autos. Daraufhin beschleunigte der Fahrer den Wagen und bremste anschließend wieder ab. Der Beamte stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein. Der 19-Jährige flüchtete daraufhin mit dem Auto.

Berliner Polizei beschlagnahmt mutmaßliches Tatfahrzeug

Wenig später stellten die Einsatzkräfte den jungen Mann in einem Krankenhaus in Köpenick fest. Das mutmaßliche Tatfahrzeug, das sich in unmittelbarer Nähe befand, sowie das Handy des 19-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost). Zu möglichen strafrechtlichen Vorwürfen machte die Polizei in ihrer Mitteilung zunächst keine weiteren Angaben.