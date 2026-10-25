Betrunkener 17-Jähriger schlägt Polizisten in Fennpfuhl mit Bierdose ins Gesicht





Ein Polizist ist am Samstag bei einem Einsatz in Fennpfuhl ( Lichtenberg ) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall gegen 4.45 Uhr in einem Hotel an der Landsberger Allee ereignet. Zuvor waren zwei Hotelmitarbeiter von einem 47 Jahre alten Mann beleidigt und bedroht worden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, verhielt sich der sichtbar alkoholisierte 47-Jährige demnach weiterhin aggressiv und unkooperativ. Im Beisein der Polizei erhielten der Mann, sein Sohn und eine Begleiterin Hausverbot.



Sohn kommt mit mehreren Bierdosen



Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der 47-Jährige immer wieder, den Eingangsbereich des Hotels zu verlassen. Kurz darauf kam sein 17 Jahre alter Sohn mit mehreren Bierdosen, die er seinem Vater übergeben wollte. Als ein Polizist ihn aufforderte, dies zu unterlassen, schlug der Jugendliche dem Beamten unvermittelt mit einer Dose ins Gesicht. Der Polizist wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.





Die Einsatzkräfte brachten den 17-Jährigen daraufhin zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Gleichzeitig verhielt sich auch sein Vater aggressiv und leistete erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auch der 47-Jährige wurde zu Boden gebracht und gefesselt.



Vater und Sohn haben rund zwei Promille Alkohol im Blut





Bei freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests ergab sich bei Vater und Sohn jeweils ein Wert von rund zwei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beiden Verdächtigen in einem Polizeigewahrsam Blutproben entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.





Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung und Bedrohung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).