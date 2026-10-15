In Altglienicke (Bezirk Treptow-Köpenick) hat ein Mann in der Nacht zu Donnerstag seine Familie bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 42-jährige Frau gegen 23:30 Uhr die Beamten zu einem Einfamilienhaus in der Agnes-Hacker-Straße gerufen. Zuvor war es zwischen ihr und ihrem 52 Jahre alten Ehemann zu Streitigkeiten gekommen. In deren Verlauf drohte der Mann, die Frau und die drei gemeinsamen Kinder zu töten. Daraufhin schlossen sich die Frau und die Kinder in einem Schlafzimmer ein.

SEK-Einsatz in Altglienicke: Mann bei Festnahme verletzt

Alarmierte Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes nahmen den Mann fest. Bei der Festnahme erlitt der 52-Jährige eine Gesichtsverletzung, die von Rettungskräften ambulant behandelt wurde. Die Frau und die drei Kinder blieben unverletzt.



Anschließend begleiteten die Einsatzkräfte den Mann aus dem Haus und sprachen gegen ihn ein Betretungsverbot aus. Die weiteren Ermittlungen hat das Abschnittskommissariat des zuständigen Polizeiabschnitts übernommen.