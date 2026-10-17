Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter der Linken, den Grünen und der SPD. Die drei Parteien haben sich vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auf ein Sondierungspapier geeinigt. Dieses soll nun als Grundlage für die folgenden Koalitionsverhandlungen dienen. Das haben die drei Parteien vor:

Wohnen und Mieten

Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin, betroffen wären rund 160.000 Wohnungen

Mietendeckel für die 440.000 kommunalen Wohnungen erlaubt maximal zwei Prozent Mieterhöhung pro Jahr

Neubauprogramm für 100.000 bezahlbare Wohnungen mit 100.000 Baugenehmigungen bis 2031

Aufbau einer „Mietenaufsicht“ und einer Schwerpunktabteilung bei der Staatsanwaltschaft gegen überhöhte und „Wuchermieten“

Keine Bebauung des Tempelhofer Feldes

Sauberkeit

Kostenlose Abholung von Sperrmüll für jeden Haushalt einmal pro Jahr

Mehr Sauberkeit in Parks oder auf Spielplätzen

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Klima

Mehr Bäume, Bänke und Brunnen zur Klimaanpassung

Nachhaltigere Wasserbewirtschaftung: Regenwasser in der Stadt halten, Flächen entsiegeln und Berlin zur Schwammstadt weiterentwickeln

Mobilität und Verkehr

Ausbau der Radwege

Busse und Straßenbahnen erhalten mehr eigene Spuren und Vorrang an Ampeln, damit sie nicht im Stau stehen

Mehr Verlässlichkeit von Bus und Bahn

Mehr Verkehrsberuhigung etwa durch Schulstraßen oder Wohnstraßen ohne Durchgangsverkehr

ÖPNV-Sozialticket wird billiger (heute: 27,50 Euro pro Monat)

Kein Weiterbau der A100

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Bildung

Mehr Gemeinschaftsschulen

Kostenfreiheit von der Kita bis zur Hochschule bleibt

Kostenloses Schülerticket und kostenloses Schulmittagessen bis zur 6. Klasse bleibt

Handyverbot an Grundschulen

Aufbau einer unabhängigen Beschwerdestelle für mehr Schutz vor Diskriminierung und Mobbing im Bildungsbereich

Keine Kooperationsvereinbarung der Bildungsverwaltung mehr mit der Bundeswehr

Sicherheit

Kein Personalabbau bei der Polizei

Der Verfassungsschutz bleibt in seiner jetzigen Form erhalten bei Stärkung der Transparenz und parlamentarischen Kontrolle

Überprüfung der bestehenden Messer- und Waffenverbotszonen und der Videoüberwachung im Jahr 2028 unter Einbeziehung der Polizei

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Kultur

Kulturfördergesetz für verlässlichere Förderung

Wiedereinführung der 16 kostenlosen Museumssonntage pro Jahr und der Kulturkarte für Jugendliche

Gesellschaft

Konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischen und antischwarzen Rassismus und gegen Queerfeindlichkeit

Demokratiefördergesetz für verlässlichere Förderung von Initiativen aller Art

Aufbau von Kiezkantinen mit preiswertem Essen für mehr Austausch und sozialen Zusammenhalt

„Wir setzen uns nachdrücklich für die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene im Rahmen unserer Kompetenzen für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland ein.“

Finanzen

Konsolidierungsstrategie im Haushalt bis 2031 unter anderem mit Hilfe von Ausgabendeckel, Erhöhung der Einnahmen, Verlagerung von Investitionsfinanzierung aus dem Kernhaushalt, Nutzen von Kreditspielräumen sowie Priorisierung der Ausgaben

dpa