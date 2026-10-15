Wer künftig in Berlin regiert, bleibt eine offene Frage. Dreieinhalb Wochen nach der Wahl zum Landesparlament haben Linke, Grüne und SPD noch einige Hürden vor sich. Aber immerhin gehen die am Dienstagabend überraschend unterbrochenen Sondierungsgespräche weiter. Doch nach den Linken müssen nun auch die Grünen ihren kleinen Parteitag, der über die Sondierungsergebnisse und die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden soll, verschieben. 

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News zur Berlin-Wahl 2026

mit Material der Nachrichtenagenturen