Liebe Leserin, lieber Leser,

was wird heute wichtig? Beginnen wir mit einem Blick auf die Termine des Tages.

Die Berliner Verkehrsbetriebe präsentieren eine neue Generation von Validatoren, mit denen Fahrgäste ihre Tickets künftig kontaktlos und unkompliziert kaufen können.

Im Alten Stadthaus gibt es einen Festakt für junge Wahlhelfer und -helferinnen mit Landeswahlleiter Stephan Bröchler und Abgeordnetenhauspräsidentin Cornelia Seibeld. Bei der U16-Wahl und der Juniorwahl rund um die Berlin-Wahl 2026 hätten sich zahlreiche junge Berlinerinnen und Berliner mit großem Engagement beteiligt, hieß es.

Die Indie-Rock-Band The Strokes kommt mit ihrer „Reality Awaits“-Tour in die Uber Arena.

Neues aus Berlin

Noch gibt es keine neue Regierung für Berlin, doch eine mögliche kriselt sich schon mal warm. Wir erinnern uns: Am Dienstagabend, nach Ende der konstituierenden Fraktionssitzung der Linken, hatten Grüne und SPD die laufenden Sondierungsverhandlungen überraschend für unterbrochen erklärt.

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Nach einem etwas unübersichtlichen Mittwoch steht nun fest: Es wird weiter sondiert. „Wir sind heute mit Grünen und SPD zusammengekommen und haben ein gutes und offenes Gespräch geführt. Wir haben uns verständigt, die Missverständnisse zwischen uns sind ausgeräumt“, erklärte die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp.

Tobias Schulze und Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linken im Abgeordnetenhaus. © Soeren Stache/dpa | Soeren Stache

Die Spitzen aller drei Parteien stünden hinter der Berliner Vereinbarung. Diese soll Bestandteil eines möglichen Koalitionsvertrags werden, über den die Parteien abschließend entscheiden. Ob die Linke Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird, soll nach Abschluss der Sondierungen ein Parteitag beschließen. Grundlage dafür seien das Sondierungspapier und die in der vergangenen Woche getroffene Berliner Vereinbarung.

Heute sollen also die Gespräche mit SPD und Grünen weitergehen. Dabei wollen die Parteien über die zentralen Herausforderungen der Stadt sprechen. „Uns geht es darum, Berlin bezahlbar zu machen und die Mietenkrise endlich zu lösen. Dafür haben wir einen klaren Wählerauftrag bekommen“, sagte Eralp.

Nur was hat die drei potenziellen Partner an den Rand des Scheiterns gebracht, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist? Die Antwort führt in eine komplexe Debatte um Formulierungen und Definitionen zum Thema Antisemitismus. Hans Cord Hartmann bietet erhellende Einblicke.

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Außerdem wichtig

Alkoholverbot an Bahnhöfen. Die Deutsche Bahn verbietet ab Donnerstag bundesweit den Alkoholkonsum an Bahnhöfen. In Berlin gibt es damit schon erste Erfahrungen, berichtet Alexander Rothe.

Verdi ruft Mitarbeiter der Charité zu Warnstreik auf. Die Gewerkschaft Verdi möchte verbindliche Personalvorgaben und einen Belastungsausgleich. An zwei Tagen soll dafür gestreikt werden.

„Handballer sind wie eine große Familie.“ Jürgen Bentzin, 20 Jahre lang Teamarzt der Füchse Berlin, geht in den Ruhestand. Das Abschieds-Interview.

Die Menschen vom Hermann-Ehlers-Platz. Tanja und 20 weitere Menschen treffen sich täglich auf dem Platz, bei jedem Wetter bis in die Nacht. Viele haben keinen anderen Platz im Leben. Ihr Wunsch an den Bezirk klingt bescheiden.

Starten Sie gut in den Donnerstag!

Ihr Felix Müller

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