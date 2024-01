Berlin (dpa/bb). Mit mehr als einem Jahr Verzögerung erhalten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der kommenden Woche das erste Testfahrzeug der neuen U-Bahn-Baureihe. Das Unternehmen will den Zug am kommenden Donnerstag offiziell vom Hersteller Stadler in Empfang nehmen, wie die BVG am Donnerstag mitteilte. Dann wollen die Verkehrsbetriebe auch über das Testprogramm und den weiteren Zeitplan informieren. Eigentlich sollten die 24 Testwagen schon Ende 2022 ausgeliefert werden. Wegen Lieferproblemen bei elektronischen Komponenten verzögerte sich die Übergabe immer wieder über Monate.

Mit mehr als einem Jahr Verzögerung erhalten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der kommenden Woche das erste Testfahrzeug der neuen U-Bahn-Baureihe. Das Unternehmen will den Zug am kommenden Donnerstag offiziell vom Hersteller Stadler in Empfang nehmen, wie die BVG am Donnerstag mitteilte. Dann wollen die Verkehrsbetriebe auch über das Testprogramm und den weiteren Zeitplan informieren. Eigentlich sollten die 24 Testwagen schon Ende 2022 ausgeliefert werden. Wegen Lieferproblemen bei elektronischen Komponenten verzögerte sich die Übergabe immer wieder über Monate.

Um die überalterte U-Bahn-Flotte der Hauptstadt zu erneuern, hat die BVG bislang 376 Wagen der neuen Baureihe bei Stadler bestellt. Die ersten acht U-Bahnen - vier für das sogenannte Kleinprofil der Linien U1 bis U4 (Baureihe JK) und vier weitere für das Großprofil der Linien U5 bis U9 (Baureihe J) - mit insgesamt 24 Wagen durchlaufen nach der Auslieferung weitere Testphasen.

© dpa-infocom, dpa:240104-99-492645/3 (dpa)