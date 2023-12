Berlin. Der Berliner Senat hat sich vorgenommen, die neue Tram-Strecke in dieser Legislatur fertigzustellen. Das scheint nicht mehr möglich.

Der Zeitplan für den Bau einer neuen Straßenbahn-Strecke zum Ostkreuz wird sich voraussichtlich erneut nach hinten verschieben. In seinen Richtlinien der Regierungspolitik hatte sich der Berliner Senat vorgenommen, die rund 1,8 Kilometer lange Strecke noch in dieser Legislatur in Betrieb zu nehmen. Nach aktuellem Stand wird dieses Ziel bis zur nächsten Wahl im September 2026 nicht erreicht. „Wenn alles gut läuft, also wenn es keine Widersprüche in der Planfeststellung gibt, dann könnte ein Spatenstich in dieser Legislaturperiode möglich sein“, sagte Rolf Erfurt, Betriebsvorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der Berliner Morgenpost.