Berlin. Busse und Bahnen haben wieder so viele Fahrgäste wie vor Corona. Welche Marke in diesem Jahr geknackt wurde.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben in diesem Jahr einen weiteren Aufschwung bei den Fahrgastzahlen verzeichnet – und erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 die Eine-Milliarde-Marke geknackt. „An dem Niveau von 2019 sind wir wieder dicht dran. Wir werden in diesem Jahr etwa 1,05 Milliarden Fahrgäste haben“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt der Berliner Morgenpost. Im Vor-Pandemie-Jahr lag das Unternehmen bei ungefähr 1,1 Milliarden Fahrgästen. 2022 war die BVG auf gut 961 Millionen Fahrgastfahrten gekommen, in den beiden Jahren zuvor hatte es infolge der Corona-Krise einen deutlicheren Knick gegeben.