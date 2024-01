Berlin. Im Juli 2022 stellten die Berliner Verkehrsbetriebe das neue Sitzmuster vor. Doch in sehr vielen Fahrzeugen sind noch die alten Bezüge.

Wer bereits auf dem „Muster der Vielfalt“ der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Platz nehmen konnte, darf sich glücklich schätzen: Gut 1,5 Jahre nach dem Start des neuen Sitzmusters sind verhältnismäßig wenige Busse und U-Bahnen damit ausgestattet. Das heißt aber auch, dass es zuletzt nicht allzu oft nötig war, die Sitzbezüge in den Fahrzeugen zu erneuern.

„Es gibt keinen festen Zeitplan für den Roll-Out. Vor allem werden in der Regel keine intakten Sitzpolster oder Bezüge ausgebaut und durch das neue Muster ersetzt, weil wir natürlich auch in diesem Punkt nachhaltig und ressourcenschonend agieren“, teilte ein BVG-Sprecher mit. „In großen Stückzahlen wird das Muster deshalb erst mit den jeweils nächsten Fahrzeuggenerationen von Bus, Straßenbahn und U-Bahn auch in der Stadt zu sehen sein.“

Neues Sitzmuster bei der BVG: Das sind die Pläne für Busse, U-Bahnen und Trams

Einzelne der rund 1600 BVG-Busse sind aber bereits jetzt mit dem neuen Design unterwegs. Es zeigt ein buntes Meer menschlicher Umrisse – symbolisch für die Vielfalt der Fahrgäste.

Bei den U-Bahnen sollen zunächst lediglich die neueren Baureihen H und HK umgerüstet werden. „Aktuell sind im Großprofil bereits 18 Wagen und im Kleinprofil 16 Wagen dieser Baureihen mit dem neuen Sitzmuster ausgestattet“, hieß es. Im Großprofil werden demnach sukzessive noch 258 Wagen der Baureihe H folgen, im Kleinprofil stehen noch 80 Wagen der Baureihe HK aus. Kleinprofil-Bahnen fahren in der Regel auf den Linien U1 bis U4, die Großprofil-Modelle auf den Linien U5 bis U9.

Die Ausstattung der U-Bahn-Baureihe IK ist laut BVG noch in Abstimmung. Für die Umrüstung der Trambahnen läuft derzeit noch das Genehmigungsverfahren. dpa

