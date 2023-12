Berlin. Jüdische Studenten wollen einen achtarmigen Leuchter aufstellen. Doch die Universitätsklinik beruft sich auf ihr Neutralitätsgebot.

Während vor dem Brandenburger Tor und an anderen Stellen in Berlin zum jüdischen Lichterfest Chanukka viele achtarmige Leuchter entzündet wurden, ist an der Berliner Charité eine Diskussion darüber entfacht. Das Universitätsklinikum hat jüdischen Studierenden das Aufstellen eines Chanukka-Leuchters, auch Chanukkia genannt, untersagt.