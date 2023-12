Berlin. Vor der Universität der Künste versammeln sich Menschen, um auf den anschwellenden Antisemitismus an Berlins Hochschulen hinzuweisen.

Es ist besorgniserregend, was sich derzeit an der Berliner Universität der Künste (UdK) ereignet: Jüdische Studierende haben Angst, ihre Uni zu betreten und an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. „Sie fühlen sich nicht sicher“, machte die Berlinerin Clara von Nathusius (28) am Freitag bei einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude in der Hardenbergstraße deutlich. Verängstigt seien die Studenten wegen „stark antisemitischer Äußerungen“, die von pro-palästinensischen Mitstudenten über Social-Media-Kanäle verbreitet würden.