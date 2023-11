Berlin. Chronisch respektlos: Medizinstudentin von der Letzten Generation schadet Mitbürgern im Namen des Klimas. Was sagt die Charité dazu?

Lustig ist das Studentenleben der Berliner Medizinstudentin Regina Stephan nicht. Nicht für sie, aber auch nicht für andere. Die 21-Jährige, die aus Oberbayern stammt, bringt ihre Mitmenschen regelmäßig zur Weißglut. Anfang September saß sie sogar hinter Gittern. Elf Tage Präventivhaft in der JVA Stadelheim ordnete eine Münchner Richterin damals an. Dort, wo schon Adolf Hitler oder NSU-Terroristin Beate Zschäpe einsaßen, saß nun also Regina Stephan aus Berlin. Regina von der Letzten Generation.