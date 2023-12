Berlin. Bei der Festveranstaltung auf dem Pariser Platz am Donnerstag entzündete der Bundeskanzler das erste Licht des Chanukka-Leuchters.

Vor dem Brandenburger Tor wurde am Donnerstag der Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka mit einer zentralen Auftaktveranstaltung gefeiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war nach Berlin gekommen, um zusammen mit Yehuda Teichtal, Rabbiner der jüdischen Gemeinde Chabad Berlin, das erste Licht des zehn Meter hohen Chanukka-Leuchters zu entzünden. „Dieser Chanukka-Leuchter gehört genau hierher, vor das Brandenburger Tor, ins Herz unserer Hauptstadt“, sagte Scholz.

Er sei ein Symbol der Hoffnung und der Zuversicht sowie der untrennbaren Zugehörigkeit jüdischen Glaubens und jüdischer Mitbürger zu Deutschland. Der SPD-Politiker reagierte außerdem erneut auf die nach dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gewachsene Zahl antisemitischer Vorfälle.

Lesen Sie auch:Chanukka: Darum feiern Juden das achttägige Lichterfest

„Wir nehmen es nicht hin, wenn jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger Angst haben müssen, ihre Religion, ihre Kultur, ihren Alltag zu leben“, so Scholz am Donnerstag. Er rief außerdem dazu auf, „Mitgefühl und Solidarität zu zeigen mit unseren jüdischen Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen“.

Wegner: „Bringen Sie die Menschen endlich nach Hause“

Im Publikum der von unzähligen Polizeibeamten und Sicherheitskräften bewachten Veranstaltung saßen etliche Vertreter aus Politik und der jüdischen Gemeinden. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärte in seiner Ansprache, man stehe an der Seite Israels und der Menschen, die noch immer von der Hamas als Geiseln festgehalten werden. „Wir rufen vom Brandenburger Tor: Bringen Sie die Menschen endlich nach Hause“, so Wegner.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht beim traditionellen zentralen Chanukka-Lichterzünden am Brandenburger Tor. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Rabbiner Yehuda Teichtal wiederholte bei der Festveranstaltung mit etlichen Gästen seine Botschaft vom Mittwoch, als der achtarmige Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor eingeweiht wurde. „Die Antwort ist, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil. Mehr Licht, mehr Freude, mehr jüdisches Bewusstsein“, so Teichtal.

50 Chanukka-Leuchter in ganz Berlin

In ganz Berlin brennen in diesem Jahr 50 Chanukka-Leuchter. Über die gesamte Stadt verteilt gab es am Donnerstag Veranstaltungen zum Beginn des Festes. Vor dem Brandenburger Tor wurde in diesem Jahr schon zum 18. Mal groß gefeiert. Wie es bei Chanukka Tradition ist, wird an jedem Tag mit Einbruch der Dunkelheit ein weiteres Licht des Leuchters, der sogenannten Chanukkia, entzündet. Am achten Tagen brennen folglich alle Lichter.

Rabbiner Yehuda Teichtal. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen kam es im Umkreis des Pariser Platzes am Brandenburger Tor zu Straßensperrungen. Besucherinnen und Besucher der Zeremonie wurden kontrolliert und mussten sich ausweisen können.

Lesen Sie auch: