Tickets bei BVG und S-Bahn Berlin sollen wieder teurer werden

Fahrgäste in Berlin und Brandenburg müssen mit einer neuen Preiserhöhung rechnen. Kostet der Einzelfahrausweis bald 3,50 Euro?

Nahverkehr in Berlin Tickets bei BVG und S-Bahn sollen wieder teurer werden

Berlin. Fahrgäste von BVG und S-Bahn in Berlin und Brandenburg müssen sich auf eine Erhöhung der Preise im Nahverkehr einstellen. Das bestätigte eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung am Freitag der Berliner Morgenpost. „Von einer Preiserhöhung ist auszugehen“, sagte sie. Dabei bezog sie sich auf eine Berechnung, die im ersten Quartal des Jahres durchgeführt wurde. Sie hat ergeben, dass die Ticketpreise im Nahverkehr um 6,7 Prozent steigen müssten. Zuerst berichtete die „Berliner Zeitung“ über diese Berechnung.

Dabei sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Einzelfahrschein teurer werden könnte, so die Sprecherin weiter. In Zahlen könnte dies bei einer Steigerung von 6,7 Prozent bedeuten, dass der Einzelfahrschein künftig zwischen 3,40 Euro und 3,50 Euro kosten würde. Bisher liegt der Preis bei 3,20 Euro. Nach weiteren Angaben der Sprecherin sollen dabei auch die Preise für Monats- und Abonnementfahrkarten angehoben werden. Das Deutschlandticket wäre davon allerdings nicht betroffen.

BVG, S-Bahn Berlin, Deutsche Bahn & Co: Unternehmen in einem „Spannungsfeld“

Die Sprecherin betonte aber, dass die Preiserhöhung in dieser Form noch nicht endgültig sei. Bislang handle es sich dabei um eine Empfehlung, bei der die gestiegenen Personal- und Materialkosten der Verkehrsunternehmen berücksichtigt würden.

Wie eine Sprecherin des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg sagte, seien die Verkehrsunternehmen im Hinblick auf die Kosten derzeit in einem „Spannungsfeld“. So müssten sie auf der einen Seite ein gutes Angebot für Fahrgäste sicherstellen und gleichzeitig die Grundlagen für moderne und klimafreundliche Fahrzeuge schaffen.

Letzte Preiserhöhung in Berlin lag im Schnitt bei 5,62 Prozent

Wie sich das endgültig auf die Ticketpreise auswirkt, wird Ende September bei einer Aufsichtsratssitzung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) beschlossen. Dabei soll auch darüber diskutiert werden, ab wann die Preiserhöhung in Kraft tritt.

Die letzte Preiserhöhung im ÖPNV war im April 2023. Damals wurden sämtliche Ticketangebote vom Einzelfahrschein bis hin zu Tagestickets erhöht. Der Preis des Einzelfahrscheins erhöhte sich dabei von 3 Euro auf 3,20 Euro. Als Grund hatte der VBB damals die stark gestiegenen Kraftstoff- und Energiekosten der Verkehrsunternehmen genannt. Insgesamt wurden die Preise am 1. April 2023 im Schnitt um 5,62 Prozent erhöht. Es war die erste Erhöhung nach rund zwei Jahren. Zuvor hatte der VBB-Aufsichtsrat im September 2022 die Preisänderungen beschlossen und im Februar mitgeteilt.