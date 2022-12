Schließungsgerüchten zum Trotz: Der weltberühmte Berliner Techno-Club „Berghain“ feiert am 11. Dezember sein 18-jähriges Bestehen.

Schlange vor dem Berliner Techno-Club Berghain, der am 11. Dezember sein 18-jähriges Bestehen feiert.

Berliner Club-Ikone Berghain: So schafft man es hinter die härteste Tür Berlins

Berlin. Dancefloor, Drogen, Darkroom: Für ausschweifende Partys ist das Berliner „Berghain“ seit seiner Eröffnung berühmt und berüchtigt. Jetzt feiert der Techno-Tempel sein 18-jähriges Bestehen und kündigt für dieses Wochenende eine Party unter dem Titel: „Klubnacht – Achtzehn Jahre Berghain“ an. Beginn ist in der Nacht auf Sonntag, 11. Dezember.

Im Jahr 2004 öffnete der Club in Friedrichshain, dessen Name sich aus dem Bezirksnamen Friedrichshain-Kreuzberg ableitet. Gerüchte um eine Schließung des „Berghain“ hatten im Oktober für Wirbel gesorgt, erwiesen sich aber kurz darauf als falsch.

So bekannt wie das „Berghain“ selbst ist wohl die Türpolitik des Clubs: Alle wollen rein, doch jeder muss zittern, ob er an den Türstehern vorbei kommt. Dem „Berghain“ wird „die härteste Tür Berlins“ nachgesagt, in manchen Berichten ist auch von der „härtesten Tür der Welt“ die Rede.

Wie kommt man dort hinein? Was ist die richtige Kleidung oder Taktik? Im Internet gibt es dazu unzählige Tipps, Ratgeber, sogar Trainingsprogramme. Manche Verhaltensweisen werden immer wieder genannt, auch Türsteher haben schon öffentlich darüber gesprochen. Einen „Promi“-Bonus soll es jedenfalls nicht geben.

Berghain wird 18: So kommt man am Türsteher vorbei