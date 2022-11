Explosionen in polnischer Grenzstadt: So sind die Reaktionen

Polen hat damit begonnen, einen Stacheldraht-Zaun an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad zu errichten. Warschau verdächtigt Russland, über die Grenze Flüchtlinge in die EU schicken zu wollen.

Warschau/Nusa Dua. Der G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsnationen auf Bali wird überschattet von dramatischen Nachrichten aus Polen: Nach bislang unbestätigten Berichten polnischer Medien soll es einen Raketeneinschlag im polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine gegeben haben. Die polnische Feuerwehr bestätigte bislang lediglich eine Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen seien.

Die polnische Regierung kam noch am Abend zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Ministerpräsident Morawiecki hatte wegen einer nicht näher bezeichneten Krisensituation eine Sitzung des Sicherheitsrates seines Landes einberufen. Nach der Sitzung wurden Teile der polnischen Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Berichte legten einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss auf das Nachbarland Ukraine vom Dienstag nahe.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki rief eilig den Sicherheitsrat seines Landes zusammen.

Foto: Jacek Turczyk / dpa

Radiosender berichtet über Raketeneinschlag – Nato reagiert knapp

Der private polnische Radiosender Zet hatte zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien am Dienstag in einem polnischen Dorf nahe der Grenze eingeschlagen. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen, ein Nachbarland der Ukraine, ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Die USA prüfen Berichte über einen möglichen Einschlag russischer Raketen in Polen. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte am Dienstagabend, er habe derzeit keinerlei Informationen, um die entsprechenden Berichte zu bestätigen.

Die Nato reagierte am Abend nur mit einer knappen Erklärung: Die Berichte über die Raketenschläge würden geprüft, die Allianz koordiniere sich eng mit dem polnischen Nato-Partner, erklärte ein Nato-Sprecher. In der Nato wurde erwartet, dass wahrscheinlich noch am Mittwoch der Nato-Rat zu einer Krisensitzung zusammentritt.

Artikel 5: Bündnisfall bei Angriff – Keine Eskalation aus Brüssel

Die Nato hat mehrere Möglichkeiten, auf den Vorfall zu reagieren. Das Bündnis muss zunächst entscheiden, ob es die Raketeneinschläge als Angriff wertet. Kommt die Allianz zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich um einen russischen Angriff gegen ein Nato-Mitglied handelt, dann würde die Nato einen Bündnisfall nach Artikel 5 des Nato-Vertrags ausrufen: Ein bewaffneter Angriff gegen ein Nato-Mitglied wird demnach als Angriff gegen alle angesehen. Die Nato-Partner müssten dann Beistand leisten.

Allerdings entscheidet jedes Land selbst, auf welche Weise es Beistand leistet und die Maßnahmen trifft, die es für erforderlich hält – weder Deutschland noch andere Nato-Länder müssten zwingend mit ihren Streitkräften zur Hilfe kommen. In Brüssel galt es am Abend zunächst als sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt zu diesem Fall kommt – schließlich sprach viel dafür, dass es sich um fehlgeleitete Raketen handelte, nicht um einen gezielten Angriff.

Dies würde einen harschen Protest der Nato auslösen, doch dürfte das Bündnis darauf achten, die Lage nicht zu eskalieren. Mehrere osteuropäische Staaten reagierten dennoch alarmiert: Litauens Präsident Gitanas Nauseda erklärte: „Jeder Meter an Nato-Territorium muss verteidigt werden.“ Der tschechische Premier Eduard Heger sagte, sollte es sich tatsächlich um russische Geschosse auf polnischem Territorium handeln, wäre das eine neue Eskalationsstufe.

Selenskyji sieht "erhebliche Eskalation" – Russland wittert "Provokation"

Der belgische Premier Alexande de Croo sprach dagegen von einem Unfall. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte: „Wir sind geschockt.“Der ukrainische Verteidigungsminister Dmytro Kuleba fordert einen Nato-Krisengipfel mit Beteiligung der Ukraine und die Zusage von amerikanischen Kampfflugzeugen vom Typ F-15 und F-16.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vermied eine direkte Schuldzuweisung und erklärte, die Situation werde genau beobachtet, man sei in Kontakt mit Polen und den Nato-Partnern.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat am Abend Russland beschuldigt, Raketen auf den Nato-Staat Polen abgefeuert und damit eine „sehr erhebliche Eskalation“ herbeigeführt zu haben. „Heute haben russische Raketen Polen getroffen, das Territorium eines verbündeten Landes. Menschen starben. Bitte nehmen Sie unsere Beileidsbekundung an“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache.

Das Verteidigungsministerium in Moskau wies die Berichte über den angeblichen Einschlag in Polen am Abend als „gezielte Provokation“ zurück. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Ministerium mit.

Nur wenige Stunden zuvor war Russland in der G20-Runde unter Druck geraten. Beim Gipfel verzichteten bisherige Unterstützer wie China und Indien darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. In dem am Dienstag praktisch fertig ausgehandelten Papier heißt es: „Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.“

Konkret wird in dem Papier aus einer Resolution der UN zitiert, in der Russland aufgefordert wird, die Kriegshandlungen einzustellen und seine Truppen aus der Ukraine sofort abzuziehen. Der Krieg verursache „unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft“, heißt es in dem Entwurf. Mit seiner Unterschrift würde Moskau anerkennen, dass die meisten Mitglieder den Krieg aufs Schärfste verurteilen.

Einen Erfolg bei den Verhandlungen konnten die westlichen Indus­trienationen auch beim Thema Atomwaffen verbuchen. Nach Angaben von Diplomaten stimmte Russland zu, dass nicht nur der Einsatz von Atomwaffen, sondern auch die Drohung damit als unzulässig bezeichnet wird.

