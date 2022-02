Selenskyj im Ukraine-Konflikt: So agiert der ukrainische Präsident

Kiew/Berlin. Für Wladimir Putin ist der ukrainische Präsident der Feind Nummer 1. Während die Truppen des russischen Präsidenten auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorrücken, hat Wolodymyr Selenskyj seine Familie in Sicherheit gebracht.

Irgendwo an einem unbekannten Ort, hoffen sie den Vater und Ehemann bald wiedersehen zu können. Doch sicher ist das nicht. Zu massiv sind die Angriffe auf die Hauptstadt. Und niemand weiß, ob die Entspannungssignale, die aus dem Kreml kommen, wirklich ernst gemeint sind – oder Teil von Putins Kriegstaktik.

Selenskyj will Putin am Verhandlungstisch treffen - doch Moskaus Signale sind uneindeutig

Nach Kremlangaben, so berichteten die Nachrichtenagenturen am Freitagnachmittag (25. 2), würde Russland Friedensverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen wollen. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef zweimal unterbreitet. „Lassen Sie uns am Verhandlungstisch Platz nehmen, um das Sterben der Menschen zu stoppen“, hatte er angeboten.

Putin bietet Verhandlungen an - und ruft gleichzeitig zum Putsch auf

Laut Kreml sei der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bereit, die Bedingungen zu schaffen für ein Treffen der russischen und der ukrainischen Delegation. Putin habe mit Lukaschenko darüber gesprochen, dass ein Ort mit Garantien für die Sicherheit der Verhandlungen nötig sei. Moskau habe den Vorschlag zu Verhandlungen über einen neutralen Status der Ukraine als Schritt in die richtige Richtung aufgenommen, sagte Peskow. Die ukrainische Seite habe die polnische Hauptstadt Warschau als Verhandlungsort vorgeschlagen.

Doch fast parallel dazu rief Putin die ukrainische Armee zum Putsch. Sie solle die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Selenskyj und sein Umfeld zu stürzen. „Nehmt die Macht in Eure Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen Euch und uns wären einfacher“, sagte der russische Präsident am Freitag in einer an die ukrainischen Streitkräfte gerichteten Rede, die im russischen Fernsehen übertragen wurde. Die Mitglieder der ukrainischen Regierung bezeichnete Putin als „Bande von Drogenabhängigen und Neonazis“ und „Terroristen“.

Nach Kreml-Angaben ist Russland bereit, mit der Ukraine zu vehandeln.

Selenskyj hatte im Vorfeld alles getan, um die Russen von einem Krieg abzuhalten. Am Tag vor der russischen Invasion hatte er vergeblich versucht, Putin anzurufen. Als er niemanden erreichte, wandte er sich mit einer Fernseh-Ansprache direkt an die Menschen in Russland – in russisch, seiner Muttersprache.

„Man sagt Ihnen, wir (Ukrainer) seien Nazis. Aber kann ein Volk, das mehr als acht Millionen Menschen im Kampf gegen den Nationalsozialismus verloren hat, den Nationalsozialismus unterstützen?“ Und dann wurde er persönlich: „Wie kann ich ein Nazi sein? Erklären Sie das mal meinem Großvater, der den ganzen Krieg in der Infanterie der sowjetischen Armee mitgekämpft hat und als Oberst in einer unabhängigen Ukraine gestorben ist.“

Drei Brüder seines Großvaters wurden im Holocaust ermordet. Selenskyj betonte die Freundschaft zwischen den Russen und den Ukrainern. „Sie kennen unser Volk“, sagte er. Der Präsident appellierte an die Russen, die Vernunft und nicht die Waffen sprechen zu lassen. Wenig später gab Putin den Befehl zum Angriff.

Ukrainischer Präsident Selenskyj: „Ich bin Ziel Nr. 1“

Am Donnerstag rief Selenskyj schließlich zur Mobilmachung auf. Nach ukrainischen Behördenangaben dürfen männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen.

Selenskyj zeigt sich mit Mitarbeitern vor Präsidentenpalast in Kiew Selenskyj zeigt sich mit Mitarbeitern vor Präsidentenpalast in Kiew

Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak geht sogar davon aus, dass Selenskyj beim militärischen Vormarsch in Kiew getötet werden solle. Im natogrünen Shirt wendet sich Selenskyj immer wieder per Video an seine Landsleute, organisiert den Widerstand und verspricht: „Ich bleibe in der Hauptstadt, bleibe bei meinem Volk.“ Er mutmaßte, dass der russische Angriff ihn stürzen solle. „Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2“, sagte er.

Wolodymyr Selenskyj war Schauspieler und Komiker bevor ihn die Ukrainer 2019 in zum Präsidenten wählten. Davon ist längst nichts mehr zu spüren. Er zeigt Ruhe, Stärke und Entschlossenheit. Es ist die Rolle seines Lebens. (mit dpa/AFP)

