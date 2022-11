Explosionen in Polen: Nun geht es um Besonnenheit

Die Gefahr von Überreaktionen ist leider oft groß. Die Nato will die Explosionen im Grenzgebiet jetzt prüfen. Und das ist auch gut so.

Berlin. Russische Raketen auf Nato-Gebiet, Krisensitzung in der polnischen Hauptstadt Warschau – es wäre ein Albtraum in diesem Krieg. Den ganzen Tag über lag die Ukraine, auch der Westen des Landes, unter extrem starken Beschuss. Ziel der russischen Raketen: die Strom- und Wasserversorgung des Landes. Sind ein paar Geschosse zu weit geflogen? Oder ist etwas anderes explodiert?

Russland weist alle Anschuldigungen von sich. Sollten aber die Explosionen einen russischen Absender haben, ist die Lage eine andere. Ein Angriff auf Nato-Territorium, wenn auch aus Versehen, verändert die Lage. Zwei Polen sind ums Leben gekommen – das würde nicht ohne Antwort bleiben. Die Gefahr von Überreaktionen ist leider immer groß.

Explosion in Polen: Nato will Vorfall im Grenzgebiet jetzt prüfen

Die Nato hat frühzeitig in diesem Krieg klar gemacht, dass sie den Angriff auf ein Nato-Land als Angriff auf das gesamte Bündnis verstehen wird. Vor allem im Grenzgebiet zu Russland und der Ukraine – in Polen und in den kleinen baltischen Staaten – war die Angst vor Russland von Anfang an viel größer als weiter im Westen. Den Menschen war die Beistandsklausel wichtig – und die Versicherung, dass sie auch gilt.

Nun sind Besonnenheit und Aufklärung die Gebote der Stunde. Die Nato will die Explosionen im Grenzgebiet jetzt prüfen. Und das ist auch gut so. Der Kreml aber wird mächtig unter Druck geraten, sollte Russland die Verantwortung für die getöteten Polen tragen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.