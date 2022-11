Raketen in Polen: Biden macht Ansage zu Abschuss aus Russland

Nach Einschätzung der USA ist die in einem Dorf im Südosten Polen eingeschlagene Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden

Polen bestätigt Einschlag von Rakete aus russischer Produktion

In Polen ist der nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend einberufen worden

Das Land versetzt Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft

Ukraine fordert nach Raketeneinschlag in Polen Flugverbotszone

Die polnische Feuerwehr meldet zwei Tote nach einer Explosion

Warschau. In Polens Grenzgebiet zur Ukraine sind bei einer Explosion in einem Dorf zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Sicherheitsrat des Landes und die Regierung berieten in Dringlichkeitssitzungen über die Entwicklung. Beim G20-Gipfel auf Bali kamen die Staats- und Regierungschefs zusammen. In Brüssel tagen die Nato-Gremien.

Unbestätigten Berichten zufolge sollen verirrte russische Raketen in der Region eingeschlagen sein. Russland weist dies als "Provokation" von sich.

Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Nachrichten zur Krise in Polen von Mittwoch, 16. November: Ukraine fordert nach Raketeneinschlag in Polen Flugverbotszone

3.54 Uhr: Die Ukraine dringt nach dem Einschlag einer Rakete auf polnischem Gebiet mit zwei Todesopfern beim Westen auf die Einrichtung einer Flugverbotszone. "Wir bitten darum, den Himmel zu schließen, weil der Himmel keine Grenzen hat", schrieb Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. Dies sei erforderlich, um unkontrollierte Raketen abzuschießen und auch die EU- und Nato-Staaten zu schützen. "Das ist die Realität, vor der wir gewarnt haben", fügte Resnikow hinzu.

Die Ukraine hat wegen russischer Luftangriffe vom Westen schon mehrfach eine solche Flugverbotszone verlangt. Russland beschießt das Nachbarland in dem mehr als acht Monate dauernden Krieg inzwischen jeden Tag mit Raketen. Die Bundesregierung etwa lehnt Entscheidungen ab, die zu einem direkten Konflikt zwischen der Nato und Russland führen könnten. Eine Flugverbotszone müsste mit Kampfjets durchgesetzt werden. Das würde einen Kriegseintritt der Nato bedeuten, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz schon im Frühjahr gewarnt.

In Polen eingeschlagene Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert

3.31 Uhr: Die in Polen eingeschlagene Rakete, die gestern hektische Nato-Aktivitäten ausgelöst hat, ist nach Angaben von Joe Biden wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden. Der US-Präsident sagte am Rande des G20-Gipfels auf Bali nach Konsultationen mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs am Mittwochmorgen (Ortszeit), dass erste Informationen über die Flugbahn der These entgegenstehen, wonach Moskau für den Abschuss verantwortlich sei. Biden betonte die Vorläufigkeit der Erkenntnisse und kündigte vertiefenden Untersuchungen an.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Frage, wer für den Abschuss der Rakete verantwortlich sei. Er sprach von einem "isolierten" Vorfall. Es deute nichts darauf hin, dass mit weiteren Raketeneinschlägen zu rechnen sei.

Die Karte zeigt den Ort Przewodow in Polen. Die Feuerwehr meldet, dass hier zwei Menschen bei einer Explosion ums Leben gekommen sein sollen.

Polen bestätigt Einschlag von Rakete aus russischer Produktion

0.11 Uhr: Die polnische Regierung hat den Einschlag einer Rakete aus russischer Produktion auf polnischem Staatsgebiet bestätigt. Beim Einschlag des Geschosses in dem Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine am Dienstagnachmittag seien zwei Menschen getötet worden, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in der Nacht zum Mittwoch. Der russische Botschafter in Warschau sei einbestellt worden, um "sofort detaillierte Erklärungen" für den Vorfall zu liefern.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Frage, wer für den Raketeneinschlag verantwortlich sei. "Wir haben im Moment keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat", sagte Duda zu Journalisten. Die Ermittlungen dazu dauerten noch an.

Nachrichten zur Krise in Polen von Dienstag, 15. November: Sprecher: Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags in Prüfung

23.38 Uhr: Ein Regierungssprecher in Warschau erklärte, man habe gemeinsam mit den Nato-Verbündeten beschlossen, zu überprüfen, ob es Gründe gebe, die Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags einzuleiten. Artikel 4 sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.

Von der Leyen alarmiert über Explosion in Polen

23.26 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat besorgt auf Berichten über angebliche Raketeneinschläge in Polen reagiert. "Ich bin alarmiert über Berichte über eine Explosion in Polen, nach einem massiven russischen Raketenangriff auf ukrainische Städte", schrieb von der Leyen auf Twitter. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit den polnischen Behörden, Partnern und Verbündeten." Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola äußerte sich bestürzt.

Alarmed by reports of an explosion in Poland, following a massive Russian missile strike on Ukrainian cities.



I extend my condolences and my strongest message of support and solidarity with Poland and our Ukrainian friends. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 15, 2022

Lambrecht über Explosion in Polen: Nato bleibt stark

23.11 Uhr: Nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sind die Nato-Staaten wegen der Explosion mit zwei Toten in Polen in engem Austausch miteinander. "Wir stehen in engem Kontakt innerhalb der Allianz. Die Nato bleibt stark", sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend, wie das Verteidigungsministerium bei Twitter schrieb. "Meine Gedanken sind heute Abend bei unseren Freunden und Verbündeten in Polen. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer."

Polen versetzt Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft

22.33 Uhr: Polen versetzt einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher am Dienstagabend in Warschau.

Selenskyj wirft Russland Raketenangriffe auf Polen vor

22.02 Uhr: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat Russland beschuldigt, Raketen auf den Nato-Staat Polen abgefeuert und damit eine "sehr erhebliche Eskalation" herbeigeführt zu haben. "Heute haben russische Raketen Polen getroffen, das Territorium eines verbündeten Landes. Menschen starben. Bitte nehmen Sie unsere Beileidsbekundung an", sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache.

Das Abfeuern von Raketen auf Nato-Territorium sei "ein Angriff Russlands auf die kollektive Sicherheit", sagte der ukrainische Präsident. "Dies bedeutet eine sehr erhebliche Eskalation. Wir müssen handeln", sagte Selenskyj. Je länger sich Russland unanfechtbar fühle, desto größer würden die Bedrohungen für alle, die sich in der Reichweite russischer Raketen befänden.

Tschechien sichert Polen Solidarität zu

21.55 Uhr: Nach Berichten über angebliche Raketeneinschläge in Polen hat der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala dem Nachbarland Solidarität zugesagt. "Falls Polen bestätigt, dass Raketen auch sein Gebiet getroffen haben, handelt es sich um eine weitere Eskalation vonseiten Russlands", schrieb der liberalkonservative Politiker am Dienstagabend bei Twitter. "Wir stehen fest hinter unserem Verbündeten in EU und Nato", betonte der 58-Jährige.

Baerbock: "Gedanken sind bei Polen"

21.40 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich auf Twitter zu dem Vorfall. "Meine Gedanken sind bei Polen", schrieb die Grünen-Politikerin. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten."

My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

Nato prüft Berichte über tödliche Explosion in Polen

21.45 Uhr: Die Nato wird Berichte über eine tödliche Explosion in Polen prüfen. "Wir prüfen diese Berichte und stimmen uns eng mit unserem Bündnispartner Polen ab", sagte ein Nato-Offizieller der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend.

Polnische Feuerwehr meldet zwei Tote

21.23 Uhr: Polens Feuerwehr meldete im Laufe des Abends zwei Tote nach einer Explosion nahe der Grenze zur Ukraine. Sie sollen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Ort Przewodow ums Leben gekommen sein. Die Ursache für die Explosion sei allerdings noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Moskau nennt Berichte über Raketeneinschlag in Polen "Provokation"

21.18 Uhr: Das russische Militär hat Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf nahe der Grenze zur Ukraine als "gezielte Provokation" zurückgewiesen. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Pentagon prüft Berichte über russischen Raketeneinschlag in Polen

20.32 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium prüft Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte der Sprecher weiter.

Krisensitzung des polnischen Sicherheitsrates in Warschau

20.16 Uhr: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat wegen einer nicht näher bezeichneten Krisensituation eine Sitzung des Sicherheitsrates seines Landes einberufen. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP am Dienstag in Warschau. Offizielle Angaben zu der Krise wurden zunächst nicht gemacht, Berichte legten allerdings einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss auf das Nachbarland Ukraine vom Dienstag nahe.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki spricht mit Journalisten, als er zu einem EU-Gipfel in Brüssel eintrifft.

Foto: Olivier Matthys/AP/dpa

Der private polnische Radiosender Zet berichtete, zwei verirrte Raketen seien in einem polnischen Dorf nahe der Grenze eingeschlagen. Nach unbestätigten Angaben seien zwei Menschen getötet worden. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022

Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut PAP an. Er schrieb auf Twitter: "Premierminister Morawiecki berief dringend den Ausschuss des Ministerrates für nationale Sicherheit und Verteidigungsangelegenheiten ein."

