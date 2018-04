"Fest für Yuppies": Demo will Mai-Fest im Görli stören

Die linksradikale Demonstration am 1. Mai will das vom Bezirk organisierte Fest im Görlitzer Park und den Google Campus ansteuern.

Die linksradikale Demonstration am Abend des 1. Mai in Kreuzberg will gezielt das erstmals durchorganisierte Fest des Bezirks im Görlitzer Park ansteuern.

Die Veranstalter kritisierten am Donnerstag, der Bezirk lasse "von einem privaten Eventveranstalter ein Fest für Yuppies ausrichten". Man werde das "thematisieren" und am Görlitzer Park "schauen, was die Lage hergibt", wie ein Sprecher der Organisatoren sagte.

In diesem Jahr wird im Görlitzer Park parallel zum "Myfest" im Kiez rund um die Oranienstraße erstmals ein Party-Ableger namens "MaiGörli" veranstaltet. Zwischen 12 und 23 Uhr gibt es für die Besucher – bis zu 200.000 waren es vergangenes Jahr in der Spitze – ein Musikprogramm auf zwei Bühnen. Auf der einen treten lokale Künstler auf, auf der anderen wird Electro und House gespielt. Bereits zugesagt haben der bekannte Berliner DJ "Wankelmut", das Kölner Elektro-Duo "Andhim" und die Technomusiker von "M.A.N.D.Y.". Die Aufbauarbeiten beginnen am 27. April.

Ab dem 30. April ist der Park dann nur noch über Eingangsschleusen zu erreichen. Sicherheitskräfte werden die Besucher am Tag darauf kontrollieren. Zwar ist der Eintritt am 1. Mai frei, allerdings weist das Bezirksamt auf einige Regelungen hin. Während Lebensmittel zum eigenen Verzehr in unbegrenzter Menge mitgebracht werden dürfen, sind höchstens drei Liter Getränke erlaubt, in Pet-Flaschen oder Kartonverpackungen.

Demo will auch an Google-Campus vorbeiziehen

Die Strecke der sogenannten Revolutionären 1. Mai-Demonstration soll auch am nahe dem Park liegenden geplanten Google-Campus im Umspannwerk in der Ohlauer Straße vorbei führen. Es gehe zu "Orten der Verdrängung", hieß es. Den kompletten Streckenverlauf wollen die Organisatoren erst kurz vor dem 1. Mai mitteilen.

Erneut wollen die Veranstalter die Demonstration nicht wie vorgeschrieben bei der Versammlungsbehörde der Polizei anmelden. "Wir stehen in keinem Kontakt zur Polizei", sagte der Sprecher.

Dieses Vorgehen hatte im vergangenen Jahr längere Diskussionen ausgelöst. Letztlich ließ die Polizei etwa 8000 Demonstranten am Abend des 1. Mai gewähren. Die eigentliche Demonstration verlief trotz der überfüllten Straßen im Zentrum Kreuzbergs und einer zum Teil aggressiven Stimmung weitgehend friedlich. Die üblichen größeren Gewaltausbrüche erfolgten aber erst nach Ende der Demonstration.

Auch in diesem Jahr gibt es bereits am Abend vor dem 1. Mai eine weitere größere Demonstration linker und linksradikaler Gruppen. Sie beginnt wie in den vergangenen Jahren um 16 Uhr auf der Seestraße in Wedding.

Der erste Tag im Mai 2017 Berlin hat einen überwiegend friedlichen 1. Mai erlebt. So war der Tag in Berlin im Video. Der erste Tag im Mai 2017

