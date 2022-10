Heizölpreise heute: Die aktuellen Preise für 1 Liter Öl am 25. Oktober

Die Energiepreise in Deutschland sind hoch, Heizöl ist aktuell teuer wie nie. Doch wie hoch sind die Heizölpreise heute am 25. Oktober?

Berlin. Der Herbst hat Deutschland erreicht, der Winter kommt immer näher. Und damit hat die Heizperiode begonnen. Die könnte 2022 und 2023 besonders teuer werden, denn durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiepreise hoch wie nie – es kommt zur Inflation. Besonders von der Preissteigerung betroffen ist neben Gas auch Heizöl. Doch wie hoch sind die Heizölpreise heute am 25. Oktober genau? Unsere Übersicht zeigt es.

Alle Informationen zur Entwicklung der Heizölpreise und zu Prognosen für den Winter haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Heizölpreise aktuell: Wie viel kostet Heizöl heute am 25. Oktober 2022?

Je nach Anbieter kann sich der Heizölpreis leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss zum Beispiel mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Jedoch gibt es durchschnittliche Werte, die Verbraucher für einen Vergleich kennen sollten. Unsere Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale.

Datum Heizölpreise laut "TotalEnergies" Heizölpreise laut "Tecson" Heizölpreise laut "esyoil" Heizölpreise am Donnerstag, 20. Oktober 1,64 Euro 1,66 Euro 1,59 Euro Heizölpreise am Freitag, 21. Oktober 1,64 Euro 1,66 Euro 1,57 Euro Heizölpreise am Samstag, 22. Oktober - 1,58 Euro 1,55 Euro Heizölpreise am Sonntag, 23. Oktober - 1,58 Euro 1,55 Euro Heizölpreise am Montag, 24. Oktober 1,60 Euro 1,58 Euro 1,55 Euro Heizölpreise am Dienstag, 25. Oktober 1,60 Euro 1,58 Euro 1,55 Euro

Nach einem leichten Rückgang kurz vor dem Wochenende waren die Heizölpreise in den vergangenen Tagen vergleichsweise stabil. Ob sich diese Trend in den kommenden Tagen fortsetzen wird, ist seriös kaum zu beantworten. Einerseits gibt es unzählige Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen und sich nicht genau einordnen lassen. Andererseite können unvorhersehbare Ereignisse die Preise jederzeit nach unten oder oben drücken.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten bei der Bestellung bedenken, dass man die Frage, ob man Heizöl jetzt kaufen oder besser abwarten sollte, nicht allein vom aktuellen Heizölpreis abhängig machen darf. Wer kein oder nur noch wenig Heizöl im Tank hat, sollte zumindest eine gewisse Menge bestellen, um über die Wintermonate zu kommen.

Die Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland im Jahr 2022

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Energiemärkte auf der ganzen Welt nachhaltig verändert. Auch die Heizölpreise in Deutschland sind aufgrund der veränderten geopolitischen Lage stark gestiegen. Nach einem anfänglichen Hoch ist der Preis zwischenzeitlich wieder leicht zurückgegangen – stieg in der Tendenz aber wieder leicht an. Die Preisentwicklung in unserer Tabelle basiert auf Angaben von "esyoil".

Hier lesen Sie: Heizöl kaufen – Diese Fehler treiben die Heizölpreise in die Höhe

Datum Heizölpreise pro Liter 15. Januar 2022 0,87 Euro 15. Februar 2022 0,94 Euro 15. März 2022 1,69 Euro 15. April 2022 1,30 Euro 15. Mai 2022 1,30 Euro 15. Juni 2022 1,47 Euro 15. Juli 2022 1,52 Euro 15. August 2022 1,53 Euro 15. September 2022 1,52 Euro 15. Oktober 2022 1,68 Euro

Heizölpreise heute in Deutschland: Wie viel ein Liter Öl in den Bundesländern kostet

Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Heizölpreise in Deutschland auswirken. Neben dem Prinzip von "Angebot und Nachfrage" sowie auch der weltpolitischen Entwicklung gehört dazu auch der Wohnort in Deutschland. Dadurch können sich die Preise je nach Bundesland stark unterscheiden. Die Daten in unserer Tabelle basieren auf Angaben von "esyoil".

Bundesland Heizölpreis pro Liter am 25. Oktober 2022 Baden-Württemberg 1,53 Euro Bayern 1,46 Euro Berlin 1,62 Euro Brandenburg 1,60 Euro Bremen 1,80 Euro Hamburg 1,67 Euro Hessen 1,53 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,67 Euro Niedersachsen 1,65 Euro Nordrhein-Westfalen 1,46 Euro Rheinland-Pfalz 1,51 Euro Saarland 1,51 Euro Sachsen 1,53 Euro Sachsen-Anhalt 1,57 Euro Schleswig-Holstein 1,67 Euro Thüringen 1,53 Euro

Laut "esyoil" müssen Verbraucher in Bremen aktuell am meisten für einen Liter Heizöl bezahlen – gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Am günstigsten ist es aktuell in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Angesichts der Preise wird über Entlastungen für Ölheizungen debattiert – dazu gibt es schon konkrete Forderungen.

