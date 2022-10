Pelletspreise aktuell: Preise von heute (1.10.) für 1 Tonne Pellets

Berlin. Die Temperaturen werden kälter und immer mehr Menschen fangen in Deutschland mit dem Heizen an. Angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen enorm gestiegenen Kosten für Öl und Gas sorgen sich viele Menschen ums Geld: Wie sollen sie das nur bezahlen?

Weil Gas und Heizöl zuletzt deutlich teurer geworden sind, suchen viele Verbraucher nach Alternativen: Holzpellets könnten dazugehören. Allerdings sind Pellets alles andere als umweltfreundlich. Im Gegenteil: Durch das Verbrennen entsteht viel Feinstaub und auch der Ausstoß von Kohlenstoffidioxid hat eine negative Wirkung auf das Klima. Doch in diesen Zeiten steht der Klimaschutz offensichtlich hinten an.

Wie hoch sind die aktuellen Pelletspreise, heute am 1. Oktober? Alle Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise sowie Prognosen finden Sie zudem hier.

Aktuelle Pelletspreise von heute am 1. Oktober: So viel kosten Pellets

Im Gegensatz zu Gas, das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen, werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucherinnen und Verbraucher lohnt es sich daher, die Preise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in unserer Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets in Polen kaufen: Wichtige Infos für Verbraucher zu Erfahrungen und Preisen.

Lange waren die Pelletspreise in Deutschland stabil. Nun steigen die Kosten wieder. So zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher mittlerweile etwa 3 Euro mehr als am Dienstag. Auf den Gesamtpreis wirken sich geringe Schwankungen kaum aus. Große Unterschiede zeigen sich dagegen im langfristigen Vergleich.

Vor einem Monat lag der Preis für eine Tonne Pellets bei 796,23 Euro.

Anfang des Jahres betrugen die Pelletspreise pro Tonne noch 355,95 Euro.

Zu Beginn des Jahres 2020 konnte man eine Tonne Pellets für 232,52 Euro kaufen.

Pelletspreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Auswirkungen auf die Pelletspreise hat nicht nur, wann man kauft, sondern auch wo. Je nach Bundesland und Region gibt es zum Teil deutliche Unterschiede. Diese liegen unter anderem daran, wie viel Holz in der Region verarbeitet wird und wie viele Reste dabei anfallen. Die Preise in unserer Tabelle basieren auf den Angaben von "energienutzer.de".

Region Bundesländer Pelletspreise pro Tonne im September Nord/Ost Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 794,00 Euro Mitte Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 771,79 Euro Süd Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 741,26 Euro

Am teuersten sind Pellets damit aktuell in Norddeutschland, vergleichsweise günstig kann man im Süden heizen. Trotz der regionalen Unterschiede sind die Pelletpreise deutlich niedriger als die Kosten für Gas oder Öl. Im Gegenzug dafür ist aber die Anschaffung einer Pelletheizung teurer – im Vergleich zu Gas- und Ölheizungen kostet sie rund doppelt so viel.

Der Artikel "Aktuelle Pelletspreise heute (1.10.): Preis für eine Tonne" erschien zuerst auf morgenpost.de