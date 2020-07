Berliner Wirtschaft tief in der Krise

Berlin. Die Corona-Krise lässt die Arbeitslosigkeit in Berlin weiter steigen. Im Juli wuchs die Zahl der Arbeitslosen aber etwas langsamer als in den Vormonaten. Sie legte um 5945 zu auf 215.305, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren knapp 59.000 mehr als vor einem Jahr. Hauptgrund seien die Folgen der Corona-Pandemie. Hinzu komme der übliche Anstieg zur Sommer- und Ferienzeit. Besonders in Dienstleistungen, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerwirtschaft gingen in der deutschen Hauptstadt Arbeitsplätze verloren. Die Arbeitslosenquote stieg in Berlin auf 10,8 Prozent. Das ist der höchste Stand seit März 2015.

„Wenngleich die Arbeitslosenzahlen nicht mehr so stark gestiegen sind wie im April und Mai, zeigt die Entwicklung, dass wir noch lange nicht durch sind“, sagte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. Für eine Erholung sei es wichtig, dass es keine zweite Welle der Corona-Pandemie gebe.

Berlin werde noch für längere Zeit erheblich mehr Kurzarbeit sehen als vor der Corona-Krise, so Becking weiter. „Es wäre jetzt wichtig, dass in den Unternehmen diese Zeit für den Re-Start gut genutzt wird, indem Weiterbildung und Qualifizierung organisiert werden. Das verschafft später Vorsprung“, sagte Becking. Im April waren 208.400 Berliner in Kurzarbeit, das war jeder siebte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 26.500 Betriebe nutzten das Instrument.

Die Pandemie hinterlasse immer mehr Spuren auf dem Arbeitsmarkt, bestätigte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck. „Trotz der Krise versuchen die Unternehmen alles, um ihre Beschäftigten zu halten. In den kommenden Monaten wird das aber möglicherweise nicht überall gelingen.“ Kurzarbeit sei weiterhin das wichtigste Mittel, um den Nachfrage-Einbruch abzufedern.

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach kündigt Arbeitsmarktgipfel an

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) kündigte für Ende August einen Arbeitsmarktgipfel des Senats an. Dabei solle mit verschiedenen Wirtschafts- und Sozialpartnern Maßnahmen erarbeitet werden, wie der aktuellen Lage auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt entgegenzutreten sei. „Wichtig ist vor allem, Ausbildungsinteressierte und Ausbildungsbetriebe zueinander zu bringen. Ein erfolgreicher und konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort braucht Fachkräfte. Die Ausbildung junger Menschen ist eine wichtige Investition in die Zukunft“, sagte Breitenbach.

In Berlin hatten die Betriebe im Juli wieder mehr Ausbildungsplätze gemeldet als noch im Juni. „Das lässt hoffen, dass am Ende weniger Ausbildungsplätze Corona-bedingt wegfallen als befürchtet. Doch viele Unternehmen haben massive Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen“, sagte die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer, Beatrice Kramm. Im Juli waren in Berlin 6300 Ausbildungsplätze unbesetzt. 8500 junge Menschen suchten eine Lehrstelle. Becking kündige an, den Ausbildungsplatzsuchenden verstärkt Angebote im Berliner Umland machen zu wollen: In Brandenburg gibt es der Agentur zufolge noch 6000 offene Lehrstellen. 5200 Menschen suchen in Berlins Nachbarbundesland noch nach einem Ausbildungsplatz.

Stärkster Rückgang des Bruttoinlandsprodukts seit 1970

Die deutsche Wirtschaft hat unterdessen einen noch nie da gewesenen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen im Jahr 1970.

Auch in den USA sieht es düster aus: Von April bis einschließlich Juni schrumpfte das BIP aufs Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent, wie die US-Regierung mitteilte. Auch die Zahl der Arbeitslosen stieg erneut an. In der Woche bis 25. Juli stellten 1,434 Millionen Menschen einen Neuantrag, teilte das Arbeitsministerium mit.