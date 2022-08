WhatsApp mit dringender Warnung: Diese Einstellung sofort aktivieren

Am PC Chats über WhatsApp lesen und schreiben, ohne das Smartphone anzubinden: Das klappt mit der neuen App des Messengers.

Wie sicher ist WhatsApp? Diese Frage ist vermutlich genauso alt wie der Messenger selbst. Nicht ohne Grund: Seit 2014 gehört der Messenger zu Facebook, heißt seit kurzem Meta, das wohl zu den größten digitalen Datenkrake der Welt gezählt werden kann. Deshalb sollten Nutzer darauf achten, nicht zu viele Daten an WhatsApp preiszugeben, wie Stiftung Warentest bereits vor einigen Monaten warnte.

Nun ist es aber WhatsApp selbst, das jetzt darauf aufmerksam macht, eine Einstellungen in der App zu aktivieren. Konkret geht es um die Verschlüsselung der Backup-Dateien in der Cloud. Werden die Chat-Backups in der Cloud von Google oder Apple gespeichert, sind diese dort nicht mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

WhatsApp rät dazu, Sicherheitslücke zu schließen

Das bedeutet, dass dort abgespeicherte Chats womöglich von Hackern ausgelesen werden könnten. Deshalb bietet WhatsApp bereits seit 2021 die Option an, die Chats mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Cloud zu speichern. Das Problem: Dies muss in den Einstellungen explizit aktiviert werden.

Wie man Backup auf WhatsApp erstellt, lesen Sie hier. Um dann das Chat-Backup in der Cloud zu verschlüsseln, muss man folgende Schritte unternehmen:

Zunächst müssen Sie WhatsApp öffnen und in den Einstellungen "Chats" auswählen. Anschließend wählen sie den Reiter "Chat-Backup" aus. Unter dem Punkt "Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup" aktivieren sie die Einstellung.

Anschließend werden Ihre Chats mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Cloud abgespeichert. Allerdings kann das, je nach Größe des Backups, etwas dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

