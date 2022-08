WhatsApp: Neue Community-Funktion wird für erste Nutzer ausgerollt

Mit einer neuen Funktion will WhatsApp die Kommunikation im Messenger erleichtern. Doch was genau bringen die sogenannten Communities?

Berlin. WhatsApp ist unangefochten der beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Egal ob mit nur einer Person oder in Gruppen: Millionen Menschen hierzulande kommunizieren täglich über die App. In den vergangenen Jahren hat diese sich deutlich weiterentwickelt und etwa selbstlöschende Nachrichten eingeführt. Nun soll ein weiterer Schritt folgen, mit dem der Facebook-Konzern Meta, zu dem WhatsApp gehört, die Kommunikation in der App einfacher machen will: die Einführung sogenannter Communities.

WhatsApp-Communities schon verfügbar? So finden Sie es heraus

Bereits seit Ende 2021 arbeitet WhatsApp an den Communities, im Frühjahr 2022 hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg sie offiziell angekündigt. Nun folgt laut "wabetainfo" – einer Seite, die speziell über neue WhatsApp-Funktionen berichtet – das erste Roll-out. Das bedeutet erste Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, die Funktion auszuprobieren. Lesen Sie auch: So erkennen Sie, von wem Sie auf WhatsApp blockiert wurden

Ob Sie zu diesen glücklichen Test-Usern gehören, können Sie ganz einfach herausfinden:

Öffnen Sie WhatsApp.

Auf der Startseite steht in der Statusleiste "Chats", "Status" und "Anrufe".

Ganz links in dieser Leiste befindet sich ein Symbol.

Handelt es sich dabei um eine kleine Kamera, sind Communities für Sie noch nicht verfügbar.

Werden dagegen drei stilisierte Personen angezeigt, haben Sie Glück.

Weitere WhatsApp-Anleitungen finden Sie hier.

Wann genau die neue WhatsApp-Funktion für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sein wird, hat das Unternehmen noch nicht angekündigt. Je nachdem, wie gut die Communities bei den Test-Usern funktionieren, könnte es sich um einige Wochen bis Monate handeln.

WhatsApp-Communities: Was bringt die neue Funktion?

Doch was genau verbirgt sich hinter den Communities? Im Kern geht es dabei um die Möglichkeit, die Kommunikation innerhalb einer "Community", also einer Gruppe von Menschen, besser zu strukturieren. Dabei kann es sich um beruflichen Austausch mit den Kollegen, in Vereinen, Chats von Schülerinnen und Schülern und vieles mehr handeln.

Whatsapp führt eine neue Funktion, die sogenannten Communities, ein.

Foto: Imago Images

Bisher war es nur möglich, für eine solche Gruppenkommunikation Gruppen zu erstellen. In dieser konnte dann jedes Mitglied kommunizieren. Die Communities stellen nun eine Art Bündelung von Gruppen dar. So kann zum Beispiel ein Unternehmen eine Community gründen, in der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzugefügt werden.

Innerhalb der Community ist es dann möglich, bis zu zehn Gruppenchats zu erstellen. In einer Firma könnten das etwa Gruppen für die Verwaltung, die Geschäftsführung, die Produktion und die Technik sein. Innerhalb der Gruppe kann jedes Team kommunizieren, ohne dass es der Rest der Community mitbekommt. Gleichzeitig haben die Administratoren der Community die Möglichkeit, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten an alle Mitglieder zu verschicken. Diese können darauf jedoch nicht Antworten. Solche Nachrichten bieten sich also eher für Mitteilungen und Bekanntmachungen an.

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

Mark Zuckerberg sieht großes Potential in WhatsApp-Communities

Ähnliche Funktionen bieten andere Chat-Programme, die vornehmlich auf den Einsatz im Beruf zugeschnitten sind, bereits seit längerem. Mit der Einführung macht WhatsApp den Anbietern dieser Software eine Kampfansage. Denn während spezielle Office-Lösungen meist kostenpflichtig sind, kann WhatsApp kostenlos genutzt werden. Auch interessant: Störung bei WhatsApp – So lösen Sie die häufigsten Probleme

Mark Zuckerberg sieht in der neuen Funktion nach eigenen Angaben das Potential, die Kommunikation im Messaging und in der Digitalwelt im Allgemeinen zu verändern. Das mag etwas hochgegriffen sein, schließlich sind ähnliche Chat-Möglichkeiten in anderen Programmen bereits etabliert. Für WhatsApp könnte es sich dabei aber tatsächlich um eine praktische Neuerung handeln. Und nicht nur das: Das Unternehmen arbeitet laut "onlinemarketing.de" bereits an ähnlichen Funktionen für Facebook und Instagram.

