Der Winter hat Teile Deutschlands fest im Griff. In Bayern fallen etliche Flüge aus. Manche Bahnreisende mussten in Zügen übernachten.

Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen ist wegen starker Schneefälle voraussichtlich bis 12.00 Uhr eingestellt worden. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte, ist der Winterdienst im Einsatz, um wieder einen sicheren Betrieb zu ermöglichen. Bisher seien für den heutigen Tag rund 320 von 760 geplanten Flügen annulliert worden. Passagieren wird empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.

Insbesondere rund um München ist auch der Bahnverkehr betroffen. Umgestürzte Bäume blockierten die Gleise. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. In Augsburg wurde der öffentliche Personennahverkehr eingestellt.

Deutsche Bahn: Wintereinbruch trifft Reisende – Übernachtung im Zug

Ein Zug aus Stuttgart musste am frühen Samstagmorgen in Ulm als vorübergehendes Hotel herhalten. Zwischen Fürstenfeldbruck und München-Pasing, zwischen Tutzing am Starnberger See und Weilheim in Oberbayern sowie zwischen Neukirchen und Vilseck (beide im Landkreis Amberg-Sulzbach) blieben Züge wegen umgestürzter Bäume in den Bahnhöfen stehen. Wie viele Fahrgäste ihre Reise wegen des Wetters abbrechen oder nicht antreten konnten, war laut Deutscher Bahn zunächst nicht bekannt.

Auch U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst nicht mehr. Auf den Straßen gab es bayernweit zahlreiche Unfälle. Die Münchner Polizei riet vom Autofahren ab. Bürger sollten dringend „auf unnötige Fahrten verzichten“, sagte ein Sprecher am Samstagmorgen. Autos sollten mit Winterreifen ausgestattet sein, Fahrer sollten auf eine angepasste Geschwindigkeit achten.

Angesichts des starken Schneefalls sei die Lage im Verkehr „äußerst herausfordernd“, Räumdienste seien im Einsatz. Zudem sollten Fußgänger auf herabfallende Gegenstände wie zum Beispiel Zweige oder Schnee von Hausdächern achten.

Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. © Felix Hörhager/dpa | Unbekannt

Schnee und Frost in Deutschland: Temperaturen bis minus zwölf Grad

Dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es zunächst bei dem winterlichen Wetter. Erwartet werden im Süden und Südosten bis zum Nachmittag andauernde, teils kräftige Schneefälle. Auch in anderen Landesteilen bleibt es übers Wochenende frostig. Für Hamburg und Schleswig-Holstein sagen die Meteorologen Frost und Schnee voraus sowie bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Am Samstagmittag soll der Schneefall langsam wieder nachlassen. Die Temperaturen liegen allerdings weiter um den Gefrierpunkt, es kann gebietsweise zu glatten Straßen kommen.

In Mecklenburg-Vorpommern wird Dauerfrost erwartet, bei Temperaturen von 0 bis minus 4 Grad Celsius. Zu Tagesbeginn waren im Südosten des Bundeslandes sogar minus zwölf Grad möglich. An der Küste kann es nach DWD-Angaben zu Schneeschauern kommen, die im Tagesverlauf landeinwärts ziehen könnten. Im „küstennahen Binnenland“ werden bis zu drei Zentimeter Neuschnee erwartet, gebietsweise herrscht auch hier zwischenzeitlich Glättegefahr.

